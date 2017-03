Biskup Artur Miziński: Wartości ważniejsze od gospodarki

Bp Miziński przewodniczył mszy św., która była najważniejszym punktem ogólnopolskiej pielgrzymki w intencji powrotu do korzeni chrześcijańskich Europy. Jej uczestnicy modlili się o rychłą beatyfikację kandydatów na ołtarze - ojców zjednoczonej Europy Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana.

Bp Miziński przypomniał w homilii, że obaj politycy w działalności publicznej często odwoływali się do Boga, byli przywiązani do wiary i Kościoła, szukali inspiracji w Piśmie Świętym, stosując na co dzień zasady Ewangelii. Pierwotna idea zjednoczonej Europy, nakreślona przez ojców współzałożycieli miała być oparta na chrześcijańskich wartościach – wskazał. - Chcieli oni budować wspólną Europę, o której św. Jan Paweł II powiedział, że tożsamości europejskiej nie można zrozumieć bez chrześcijaństwa i że w nim właśnie znajduje się wspólne korzenie, z których wyrosła i dojrzała cywilizacja Starego Kontynentu, jego kultura, dynamika, przedsiębiorczość, to wszystko, co stanowi o jego chwale - powiedział sekretarz KEP. Dodał, że mimo to dziś w dokumentach unijnych brak jest odniesień do Boga i wartości chrześcijańskich. - Zastąpiono je zwrotem o kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwie. Wielu odczytuje to jako odcinanie się decydentów unijnych od korzeni chrześcijańskich - powiedział biskup.

Hierarcha ocenił, że współczesna Europa próbuje na różne sposoby odwrócić się od Boga i zepchnąć religię do strefy prywatnej. - Dzisiaj to na nas spoczywa odpowiedzialność za kształt naszego kontynentu, dlatego musimy troszczyć się, aby tu i teraz, w świecie, w którym żyjemy, Bóg był na pierwszym miejscu, a zasadą życia społecznego i gospodarczego kierowała miłość Boga i bliźniego - apelował bp Miziński. Jak dodawał, nie można zgadzać się na "łamanie Bożego prawa, na deprecjonowanie zdrowej rodziny opartej na jednym i nierozerwalnym sakramentalnym małżeństwie mężczyzny i niewiasty". - Mamy stać na straży ludzkiego życia od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci, nie pozwalając na przerywanie ciąży i zabijanie osób chorych, czy w podeszłym wieku przez legalizację eutanazji - mówił.

- Nie wolno nam akceptować bluźnierczych przedstawień czy obrażania Boga i uczuć religijnych w innych formach działalności artystycznej - powiedział biskup. Przekonywał też, że budując wspólnotę narodów należy dbać o poszanowanie w niej autonomii każdego z jej członków. - Nie może być tak, że najbogatsi wyzyskują biednych, pomagając tylko tym, którym uważają, pogłębiając już istniejącą różnicę. Nie może być tak, że prawo ustanawiane dla wszystkich członków Wspólnoty godzi w interesy któregoś z nich, zamiast budować niszczy, zamiast wzbogacać zubaża - powiedział.

Hierarcha przywołał też w homilii słowa papieża Franciszka, który mówił, że trzeba wracać do idei założycieli wspólnoty europejskiej, którzy chcieli, by przyszłość kontynentu była oparta na wspólnym działaniu na rzecz przezwyciężania podziałów i krzewienia pokoju.

Na pielgrzymkę do Częstochowy przyjechał m.in. postulator procesu beatyfikacyjnego Schumana o. prof. Bernard Ardura oraz wicedyrektor Fundacji Alcide De Gasperiego Armando Tarullo.

Po porannej mszy zaplanowano sympozjum w auli o. Kordeckiego. Organizatorami pielgrzymki są: Ruch „Europa Christi”, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego, Fundacja „Myśląc Ojczyzna” oraz Instytut Myśli Schumana. Jak mówią organizatorzy, pielgrzymka ma być początkiem drogi do korzeni Europy.

Alcide De Gasperi (1881-1954) był jedną z kluczowych postaci w historii zjednoczonej Europy, współtwórcą koncepcji powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). Był dziennikarzem, a później wieloletnim premierem i ministrem spraw zagranicznych Włoch. Jako premier prowadził dzieło politycznej i ekonomicznej odbudowy Włoch, w 1949 r. wprowadził kraj do NATO. Propagował ideę zjednoczenia Europy, odwołując się do zasad solidaryzmu. Był współorganizatorem Rady Europy (1949) oraz EWWiS (1951).

Robert Schuman (1886-1963) jest określany mianem „ojca Europy”, ale też „świętego w garniturze”. Współtwórca idei powołania EWWiS. Zajmował rozmaite stanowiska we francuskiej administracji rządowej - ministra finansów, premiera i - przede wszystkim - w latach 1948-52 - szefa francuskiej dyplomacji. Opowiadał się za umocnieniem współpracy francusko-niemieckiej; ostro sprzeciwiał się powojennej izolacji Niemiec. EWWiS miała prowadzić do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, połączenia ludzi ponad wzajemnymi animozjami, uprzedzeniami i chęcią zemsty.