Arcybiskup Andrzej Dzięga uhonorowany węgierskim odznaczeniem państwowym

Arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga został uhonorowany wysokim węgierskim odznaczeniem państwowym – podała, powołując się na najnowszy numer Monitora Węgierskiego, agencja MTI.