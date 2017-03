Prymas Polski: Zero tolerancji dla pedofilii

W wielu polskich świątyniach odbyły się nabożeństwa drogi krzyżowej, podczas których odczytywano rozważania napisane przez jezuitę o. Józefa Augustyna, w których wielokrotnie poruszono problem pedofilii.

Prymas Polski powiedział dziennikarzom, że modlitwa w intencji wykorzystywanych seksualnie dzieci to z jednej strony "budzenie naszej świadomości i odpowiedzialności także za grzech niektórych naszych sióstr i braci, którzy się tego strasznego przestępstwa grzechu przed Bogiem i wobec człowieka dopuścili".

"Z drugiej strony jest to dowód naszej głębokiej solidarności i współczucia. Objęcia modlitwą i tą szczególną modlitwą jedności z Chrystusem w czasie drogi krzyżowej tych, którzy stali się ofiarami tych grzechów, tzn. wszystkich, którzy w tak potworny sposób zostali skrzywdzeni przez ludzi Kościoła, i którzy w tak potworny sposób cierpią" – mówił prymas.

Hierarcha zaznaczył także, że w odniesieniu do problemu pedofilii w Kościele "jesteśmy wszyscy przekonani, że nie może być żadnego cienia tolerancji". "To powtarzane jasno, zwięźle i konkretnie 'zero tolerancji' dla tego typu działań jest i musi być zasadą przyjętą przez cały Kościół, przez wszystkich" – powiedział abp Polak.

Msza św. i droga krzyżowa w intencji ofiar wykorzystania seksualnego przez osoby duchowne zostały odprawione m.in. w poznańskiej katedrze. Eucharystii przewodniczył metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Przed katedrą zebrała się niewielka grupa demonstrantów z transparentami "stop pedofilii", oraz "zły dotyk boli całe życie".

Abp Gądecki, rozpoczynając piątkową liturgię, powiedział: "modlimy się dziś za to, żeby leczyć rany tych, którzy je odnieśli w swoim własnym życiu. Jednocześnie chcemy prosić Pana o łaskę nawrócenia dla tych, którzy popełnili takie czyny niegodne człowieka i prosić o to, by Pan Bóg im przebaczył w swoim miłosierdziu" - powiedział.

W komunikacie zachęcającym do włączenia się w modlitwy tego dnia, abp Gądecki podkreślił natomiast, że "modlitwa i pokuta za ofiary pedofilii jest naturalną odpowiedzią chrześcijanina na zjawisko grzechu. Kościół bardziej niż ktokolwiek inny winien brzydzić się nikczemną przemocą, zwłaszcza wobec dziecka".

Jak dodał, "trzeba otwarcie mówić o grzechu, pokucie oraz o nieskończonym miłosierdziu Boga". "Należy pamiętać o cierpieniu osób, które doświadczyły molestowania seksualnego – ze strony duchownych czy świeckich – i wznosić wspólnie modlitwę przebłagania za niegodziwe czyny wobec nich popełnione. Fakt, że zostały one popełnione także przez ludzi Kościoła, staje się dla nas wyrzutem sumienia i przynagleniem do podjęcia pokuty i czynów miłosierdzia" – zaznaczył abp Gądecki.

Z kolei metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź przewodniczył piątkowemu nabożeństwu drogi krzyżowej w Pucku (Pomorskie), w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. W odczytywanym tekście rozważań była mowa m.in. o tym, że "otchłań krzywdy i zła, jakim jest wykorzystanie seksualne dzieci przez niektórych duchownych, rodzi tragiczną bezsilność i niemoc: najpierw bezsilność i niemoc ofiary – wykorzystanego dziecka, bezsilność jego rodziców. Jest to także bezsilność wspólnoty kapłańskiej, bezsilność Kościoła wobec sprawcy tych niegodziwych czynów".

Modląc się za dzieci "skrzywdzone przez kapłanów i osoby konsekrowane" podkreślono, że "to pycha nie pozwala nam pojąć głębi krzywdy, jaką jest każda forma przemocy wobec dziecka: bicie go, manipulowanie nim, okłamywanie go, a zwłaszcza wykorzystywanie go do zaspokojenia własnej żądzy".