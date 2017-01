Ingres arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Krakowie

Obrzęd objęcia archidiecezji krakowskiej przez nowego metropolitę rozpoczął się przy wejściu do Katedry. Wkraczający w towarzystwie m.in. kard. Stanisława Dziwisza i nuncjusza apostolskiego abp Salvatore Pennacchiniego abp Marek Jędraszewski ucałował krzyż, podany mu przez dziekana krakowskiej kapituły katedralnej bpa Jana Szkodonia, pokropił zebranych wodą święconą i uczcił relikwie świętych patronów przy Konfesji św. Stanisława. Następnie udał się do Kaplicy Najświętszego Sakramentu na modlitwę w ciszy.

8 grudnia 2016 roku papież Franciszek przyjął rezygnację ks. kard. Stanisława Dziwisza z posługi metropolity krakowskiego w związku z ukończeniem 75 lat i mianował nowym metropolitą krakowskim abpa Marka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolitę łódzkiego.

Jak powiedział PAP ks. prof. Jacek Urban, historyk i dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej, jest to 79. ingres biskupa Krakowa od założenia biskupstwa, a abp Marek Jędraszewski jest 14 biskupem Krakowa pochodzącym z Wielkopolski.

Kard. Stanisław Dziwisz powitał przy ołtarzu głównym abp. Marka Jędraszewskiego podczas jego uroczystego ingresu do Katedry Wawelskiej. - Zaczynasz zapisywać nową kartę, a my ją będziemy zapisywać razem z Tobą – powiedział kardynał do nowego metropolity krakowskiego.

- To Kościół żywy, dynamiczny, otwarty na współczesne problemy, zachowujący wierność nauczaniu Kościoła. To Kościół o wielkim potencjale ludzi zaangażowanych we wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach. To Kościół o wielkim potencjale całego prezbiterium naszej Archidiecezji oraz osób konsekrowanych. To Kościół młodych, którzy są naszą nadzieją. Ten Kościół, Księże Arcybiskupie Marku, od dziś jest Twoim Kościołem – powiedział kard. Dziwisz do swojego następcy.

O tradycjach chrześcijańskich Polski, wspaniałej historii Katedry Wawelskiej, swoich poprzednikach biskupach krakowskich oraz o krakowskich świętych mówił z kolei w homilii nowy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. - Podejmijcie wraz ze mną trud głoszenia Chrystusa – prosił wiernych. Podczas uroczystości przy ołtarzu głównym odczytana została bulla papieża Franciszka z 8 grudnia o mianowaniu abp. Marka Jędraszewskiego metropolitą krakowskim. Na ramiona metropolity nałożono haftowany perłami i złotą nicią Racjonał św. Jadwigi, zakładany na wyjątkowe uroczystości religijne przez arcybiskupów krakowskich. Następnie nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchini przekazał metropolicie pastorał - symbol władzy pasterskiej - i odprowadził do katedry, która jest symbolem urzędu biskupa diecezjalnego. Siedzącemu na katedrze abp. Jędraszewskiemu przedstawiciele duchowieństwa i wiernych złożyli homagium, czyli akt czci, szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa.

- Drodzy Bracia i Siostry – Księża Kardynałowie, Biskupi, Kapłani, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy – wszyscy tworzący Lud Boży Kościoła Krakowskiego, proszę Was z całego serca: podejmijcie wraz ze mną radosny trud głoszenia współczesnemu światu Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka – zaapelował w homilii nowy metropolita krakowski. - Ukazujcie prawdę o Chrystusie Królu, przejmująco wyrażoną przez św. Brata Alberta w obrazie Ecce Homo, gdzie korona naszego Pana mówi o Jego niezmiernym cierpieniu, a Jego obolałe oblicze nakazuje kierować nasze serce ku każdemu biednemu, cierpiącemu i skrzywdzonemu człowiekowi; idźcie z nadzieją na spotkanie młodych, którzy tak niedawno podczas Światowych Dni Młodzieży zachwycili nas czystością swojego spojrzenia i entuzjazmem wiary - prosił metropolita.

- Stańmy się wszyscy świadomymi uczestnikami wspaniałej "liturgii dziejów" w tym czasie i w tym miejscu, które wyznaczył nam Pan. Pamiętajmy o słowach świętego Pasterza Jana Pawła II Wielkiego, który jak nikt inny czuwał nad polską ziemią: "ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej. I wznosimy ciebie, ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń" – powiedział abp Jędraszewski, nawiązując do słów Jana Pawła II.

W Katedrze Wawelskiej w uroczystości uczestniczy ok. 2 tys. wiernych, bo tyle przygotowano miejsc siedzących i stojących. Pozostali wierni mogą oglądać ingres na telebimie, umieszczonym na zewnątrz, przebieg uroczystości transmituje także telewizja.