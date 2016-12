Prymas: w noc Narodzenia Pańskiego Bóg uzdrawia ludzkie serca

"On sam pragnie, aby w Jezusie Chrystusie, w nowonarodzonym Synu Bożym, weszło (...) w nasz świat niebo i stało się w nim obecnością. A gdy Bóg wchodzi, gdy w ten świat wchodzi niebo, wtedy to, co jest śmiercią, wskrzesza do życia i ożywia, to, co jest grzechem, odkupia i zbawia, to, co jest upadkiem i ruiną, podnosi i na powrót mozolnie odbudowuje" - głosi w przesłaniu prymas Polski.

Gdy Bóg przychodzi, człowiek odnajduje siebie w prawdzie i miłości - mówi prymas. "To, co jest ludzką słabością, (Bóg - PAP) czyni siłą i mocą. To, co jest zainfekowane pogardą i chorobą ludzkiego egoizmu, uzdrawia, to, co jest przesiąknięte zazdrością i złością, leczy i oczyszcza, to, co jest naznaczone podziałem i rozłamem, przebacza i jedna w sobie samym" - dodaje.

Przypomina jednocześnie słowa św. Jana Pawła II, który powiedział, że w Jezusie Chrystusie w "człowiek odnajduje swoją właściwą wielkość, godność i autentyczną wartość swego człowieczeństwa. W Jezusie Chrystusie człowiek prawdziwie się odnawia, rodzi się na nowo" - powiedział. Zacytował też papieża Franciszka, który podkreślił, że jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić. "I nie może oczekiwać, by udzielono mu wielu lekcji lub długich pouczeń. Jest wezwany, by iść i głosić Chrystusa innym. Jeśli nie jesteśmy o tym przekonani popatrzmy na pierwszych uczniów" - mówił papież.

W przesłaniu prymas zwraca się też z apelem, by czas Bożego Narodzenia "otworzył nasze serca na Jezusa Chrystusa i pozwolił, że z nową mocą i radością nieść będziemy Go do innych, jak pasterze z Betlejem".

"Idziemy dziś, by zaczerpnąć siłę do dawania świadectwa o Chrystusie. Wierzymy, że Boże Narodzenie jest wydarzeniem, które ponawia się w każdej rodzinie, w każdej parafii, w każdej wspólnocie, która przyjmuje miłość Boga wcielonego w Jezusie Chrystusie" - mówi prymas.

Wzywa on, by adorować dobroć Boga, która stała się ciałem. "Pozwólmy, aby łzy skruchy wypełniły nasze oczy i obmyły nasze serca. Wszyscy tego potrzebujemy. Potrzebują tego nasze rodziny i wspólnoty, potrzebują bliżsi i dalsi, potrzebujemy dla siebie i dla innych. Potrzebuje również Kościół, który idąc i głosząc Chrystusa, niesie temu światu chleb połamanym w rękach, mając w oczach rany Jezusa i ducha miłości w sercu" - podkreśla w przesłaniu abp Polak.

Na zakończenie prymas Polski składając życzenia świąteczne wszystkim Polakom wyraził nadzieję, że doświadczenie spotkania z Nowonarodzonym "umocni nas i sprawi, że w jeszcze mocniej będziemy uczniem-misjonarzem". "Każdy bowiem chrześcijanin – zapewnia papież Franciszek – jest nim w takiej właśnie mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Jezusie Chrystusie".