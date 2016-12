Abp Gądecki: Boże Narodzenie jest samą radością

Jak podkreślił, tajemnica nocy betlejemskiej "trwa dalej, bez przerwy i zatrzymuje się na progu każdego ludzkiego serca".

"Naszą odpowiedzią na Boże Narodzenie może być tylko zdumienie i radość. Znakiem tej radości jest najpierw prosta, ziemska radość, przypominająca szczęście z powodu narodzin każdego dziecka. Radość pierwszego oddechu na ziemi, pierwszego płaczu i uśmiechu. Pierwszego nieświadomego spojrzenia na matkę. Radość pierwszego słowa, pierwszego kroku, pierwszej myśli” – powiedział hierarcha. Jak dodał, echem naszej ziemskiej radości z powodu narodzin Zbawiciela jest także "choinka (...) Święty Mikołaj, podarunki, kolędy – cała nasza liturgia domowa”.

„Nasza radość zaś nadprzyrodzona bierze się z kolei ze zdumienia serca z tego, że Bóg może być tak blisko nas, że myśli o nas, że działa w naszej historii. Tak, Boże Narodzenie jest samą radością, bo w nim Pan Bóg zniża się aż do poziomu człowieka, aby go do siebie wywyższyć” – powiedział abp Gądecki.

Jak podkreślił, "w tym Dzieciątku to, czym jest Bóg, a więc wieczność, moc, świętość i życie, łączą się z tym, czym my jesteśmy, to znaczy słabość, grzech, cierpienie i śmierć”.

"Każdy, kto zdaje sobie sprawę z tego, że Bóg myśli o nas, że działa w naszej historii, odzyskuje pokój serca" – dodał. Przywołując słowa papieża Franciszka, abp Gądecki zachęcił wiernych do modlitwy "o prawdziwy pokój, który nie jest piękną fasadą, za którą kryją się spory i podziały".

"Pokój jest owocem wysiłków każdego dnia, które podejmujemy, wychodząc od daru Boga, od Jego łaski, jaką nam dał w Jezusie Chrystusie" – dodał, przytaczając papieskie słowa.

W kościołach archidiecezji odczytywane są życzenia abp. Gądeckiego z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego, w których hierarcha życzył wszystkim "głębokiego świętowania" w rodzinnym gronie i w oderwaniu od wirtualnego świata.

"Niech znajdą się chwile na pielęgnowanie więzi z najbliższymi – których przecież bardzo kochamy, ale którym nie zawsze poświęcamy dostateczną ilość czasu. Niech uda nam się opuścić świat wirtualny – odłożyć świat mediów i elektroniki – aby przebywać w świecie realnym z bliskimi, którzy potrzebują naszej miłości i uwagi" - podkreślił metropolita poznański.

Jak przypomniał, "naszych codziennych problemów – wielkich tragedii i małych codziennych dramatów – nie rozwiąże żaden człowiek". "Tęsknot naszego serca nie zaspokoją żadne środki materialne. Jedynie Bóg, który w tę świętą noc przyszedł na świat, jest w stanie nadać sens naszemu życiu" - dodał abp Gądecki.