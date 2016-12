Kard. Dziwisz: Wskazanie mojego następcy to ważny moment dla Kościoła

Jak zaznaczył przyszedł czas na zmianę. "Witamy w naszej archidiecezji – to chciałem bardzo mocno podkreślić - nowego arcypasterza - księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Zapewniamy go już o oddaniu całego prezbiterium i ludu Bożego Archidiecezji Krakowskiej. Modlimy się o Boże błogosławieństwo w nowej misji, powierzonej mu przez Ojca Świętego Franciszka" - mówił kard. Dziwisz.

Dodał, że do czasu objęcia rządów przez nowego metropolitę nadal będzie administratorem apostolskim w archidiecezji. Termin zmiany nie jest znany. Jak mówił kard. Dziwisz zostanie on uzgodniony z nuncjuszem apostolskim oraz z jego następcą. Kardynał dziękował wszystkim współpracownikom, zwłaszcza księżom biskupom i pracownikom kurii.

"Wyrazy ogromnej wdzięczności kieruję do umiłowanej archidiecezji. Dziękuję za zrozumienie i życzliwe wspieranie mnie we wszystkich poczynaniach duszpasterskich" - mówił kard. Dziwisz. "Wspólnie przeżyliśmy wiele ważnych wydarzeń, które zapisały się na stałe w historii kościoła krakowskiego" – podkreślił.

Kard. Stanisław Dziwisz nie odpowiadał na pytania dziennikarzy, jak stwierdził na rozmowy będzie jeszcze czas.

Przypomniał, że zgodnie kodeksem prawa kanonicznego po ukończeniu 75 lat biskup diecezjalny składa na ręce papieża rezygnację z zajmowanego stanowiska i on uczynił to wiosną 2014 r. "Wobec rozpoczętych wówczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży z woli Ojca Świętego podjąłem się dalszej posługi, przygotowania tych dni" - powiedział kard. Dziwisz. "Kilka miesięcy temu przeżyliśmy ŚDM. Niewątpliwie było to jedno z wielkich wydarzeń w historii Kościoła i naszej ojczyzny" – podkreślił.

Ks. dr Dariusz Raś, który przez kilka lat był sekretarzem kard. Dziwisza powiedział dziennikarzom, że niewątpliwą zasługą odchodzącego na emeryturę metropolity było doprowadzenie do kanonizacji Jana Pawła II i wybudowania w Krakowie Sanktuarium św. Jana Pawła II.

"To, co pięknego ksiądz kardynał zostawia to Uniwersytet Jana Pawła II, Sanktuarium św. Jana Pawła II. Przyłączył się serdecznie do tego szerokiego (...) pragnienia, aby kanonizować Jana Pawła II. To bezapelacyjne, to zostaje" - powiedział ks. Raś. "Następne pokolenie, które przyjdzie po nas najpewniej doceni ten wysiłek księdza kardynała i wielu ludzi, którzy ofiarowali swoje środki, aby to centrum i sanktuarium powstało" – dodał.

Kard. Stanisław Dziwisz był metropolitą krakowskim od czerwca 2005 r., a wcześniej przez niemal 27 lat jako osobisty sekretarz Jana Pawła II był jego doradcą, przyjacielem, powiernikiem i opiekunem. Kierowanie archidiecezją krakowska abp Dziwisz przejął od kard. Franciszka Macharskiego. Za motto swojej posługi w Krakowie przyjął słowa Jana Pawła II "Człowiek jest drogą kościoła".