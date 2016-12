Bydgoszcz: Msza święta z okazji 25-lecia powstania Radia Maryja

- Jubileusz 25-lecia Radia Maryja pozwala nam przeżywać zdumiewającą prawdę. Uświadamiamy sobie, że powstało 13 lat po wyborze kard. Karola Wojtyły na papieża, 12 lat po jego pierwszej pielgrzymce do ojczyzny. Kiedy dziś dziękujemy Bogu za to Radio, za jego twórców z o. Tadeuszem (Rydzykiem), za tych wszystkich, którzy je wspierają, to chciałbym przypomnieć jeszcze jedną ważną datę. Radio Maryja powstało 35 lat po zwolnieniu Prymasa Tysiąclecia z uwięzienia - mówił w homilii bp Tyrawa.

Biskup bydgoski podkreślił, że Radio Maryja wpisuje się w historię narodu, a niekiedy musi walczyć o swoją wolność.

Zarząd Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, do której należy Radio Maryja, reprezentował na mszy świętej wikariusz prowincjała o. Dariusz Paszyński. - Dzisiaj w 25. rocznicę założenia Radia Maryja chcemy wraz z Maryją śpiewać te słowa "Magnificatu": "wielkie rzeczy uczynił Wszechmocny". Chcemy dziękować, że z małego ziarnka gorczycy, którym było Radia Maryja 25 lat temu tu w Bydgoszczy i w Toruniu, wyrosło piękne, okazałe, rozłożyste drzewo, przy którym miliony ludzi w ojczyźnie i za granicą czują się bezpiecznie i zaspokajają najbardziej podstawowe i najgłębsze pragnienia prawdy dobra i piękna - powiedział o. Paszyński.

Wikariusz podziękował o. Rydzykowi za stworzenie rozgłośni, pomimo przeciwności. - Wzrost ewangelicznego ziarna gorczycy nie dokonuje się automatycznie. Aby ziarno mogło stać się okazałym drzewem, potrzeba codziennej siły woli, zaangażowania, odwagi, przekonania i tylko wtedy mogą okazać się tak wspaniałe piękne owoce. To ojcze Tadeuszu zawsze cechowało i wciąż cechuje ciebie. Dziękujemy ci za ten przykład - mówił.

Dyrektor o. Rydzyk podkreślił, że w Bydgoszczy Radio Maryja najpierw dobrze zostało przyjęte przez księży, którzy udzielali wsparcia rozgłośni. - Jak ja mogę się zniechęcać, jak jest Pan Bóg i tylu dobrych ludzi. Ludzie to jest armia, nie jesteśmy sami. Trzymajmy się tylko razem. Polak z Polakiem niech się trzyma, katolik z katolikiem. Nie znaczy, że nie mamy żyć w przyjaźni ze wszystkimi. Mamy przecież wielu przyjaciół wśród różnych narodów - mówił o. Rydzyk.

Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu 8 grudnia 1991 r. w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Początkowo audycji mogli słuchać tylko mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowości. Z czasem zasięg stacji objął całą Polskę i rozszerzał się na inne kraje. Od 1998 r. jest dostępne za pośrednictwem internetu.

Co roku główne uroczystości rocznicowe odbywają się w Toruniu, a po kilku dniach w Bydgoszczy. W tegorocznych obchodach w Toruniu, które odbyły się w sobotę, udział wziął prezydent Andrzej Duda.