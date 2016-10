Ksiądz z Częstochowy podejrzany o pedofilię

Decyzją sądu podejrzany został aresztowany na trzy miesiące – powiedział we wtorek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.

Dyrektorowi postawiono trzy zarzuty. Dwa dotyczą przestępstw seksualnych, a trzeci – naruszenia nietykalności cielesnej. Ofiarami tych czynów byli trzej małoletni wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej, którą kierował podejrzany – dodał prokurator.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Częstochowa-Południe rozpoczęło się od zawiadomienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który nadzoruje tę placówkę. Wcześniej MOPS przeprowadził w niej kontrolę.

Po zatrzymaniu dyrektora, w specjalnym trybie, w obecności psychologa, przesłuchano kilkoro wychowanków ośrodka. Później do sądu trafił wniosek o aresztowanie podejrzanego; został uwzględniony. Jak poinformował Ozimek, podejrzany nie przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia. Za zarzucane mu przestępstwa może grozić kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Ozimek potwierdził nieoficjalne informacje, że podejrzany jest księdzem, a kierowany przez niego ośrodek jest prowadzony przez jedną z instytucji kościelnych. Prokuratura nie chciała natomiast podawać, o którą placówkę chodzi. Z innych źródeł wiadomo, że chodzi o ośrodek salezjański.

We wtorek na stronie salezjanie.pl inspektoria wrocławska opublikowała oświadczenie, w którym potwierdza fakt zatrzymania i aresztowania ks. Mirosława L. „O zaistniałej sytuacji zostały poinformowane zwierzchnie władze kościelne, a inspektoria wrocławska współpracuje z organami ścigania w celu rzetelnego wyjaśnienia całej sprawy” - głosi oświadczenie.

„Przełożony inspektorii podjął natychmiast kroki zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z zatrzymaniem ks. Mirosława. Do czasu zakończenia czynności prowadzonych przez policję i prokuraturę wstrzymał dalsze działania w tej kwestii, podejmując jedynie kroki zmierzające do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania domu dziecka podczas nieobecności dyrektora. Wychowankom placówki została zapewniona opieka” - dodali salezjanie.

Nie jest to jedyna tego typu sprawa z ostatnich dni w woj. śląskim. Policja z Zawiercia i prokuratura wyjaśniają sprawę proboszcza tamtejszej parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego. W internecie opublikowano film, w którym - według mediów - ksiądz miał uprawiać seks z nieletnim chłopcem.

Oświadczenie w związku z tą sprawą wydała Kuria Metropolitalna w Częstochowie. Wynika z niego, że ksiądz złożył rezygnację z urzędu proboszcza i została ona przyjęta w trybie natychmiastowym.

„Wyjaśnieniem oskarżeń zajmą się kompetentne do tego organy ścigania, stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Ponadto wszczęta została wobec niego procedura kanoniczna i wydany został tymczasowy zakaz pracy z młodzieżą i dziećmi oraz zakaz publicznego sprawowania Sakramentów świętych” - napisano w oświadczeniu, podpisanym przez wikariusza generalnego ks. Mariana Szczerbę.

W tej sprawie dotychczas nie przedstawiono żadnych zarzutów.