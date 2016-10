Ks. Przemysław Śliwiński o aborcji i in vitro

Sejm odrzucił w czwartek obywatelski projekt komitetu "Stop aborcji", zakładający całkowity zakaz przerywania ciąży. Rząd zaproponował program wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji, m.in. wychowujących dzieci niepełnosprawne.

Episkopat Polski w środę wydał komunikat, w którym zaznaczył, że życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną. Biskupi przypomnieli, że nie popierają projektów zapisów prawnych, które przewidują karanie kobiet, dopuszczających się aborcji.

Ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE, że postulat ochrony życia nie jest problemem religijnym, ani nawet nie filozoficznym, tylko naukowym. Zacytował papieża Franciszka, który mówił, że „zabić” zawsze oznacza to samo.

- Episkopat powinien zwracać się do wszystkich, do ludzi dobrej woli mówiąc „chrońcie życie poczęte” - powiedział ks. Śliwiński. - Zadaniem świeckich katolików pracujących w parlamencie jest tworzenie takiego prawa, by to naczelne wyzwanie jak najlepiej realizować - dodał.

Ks. Śliwiński opowiedział o swoich studiach w Rzymie, gdy jeden z kolegów z uczelni, specjalizujący się w sprawach bioetyki, zwrócił mu uwagę na to, że na ulicach miasta nie widać dzieci z zespołem Downa.

- Zgodnie z ustawą, te dzieci można było abortować - powiedział ks. Śliwiński. - Jeśli mówimy o rzekomym kompromisie z 1993 roku i zastanawiamy się, czy go zawieszać, musimy wziąć pod uwagę, że dzieci z zespołem Downa lub z podejrzeniem tego zespołu, nie będą miały prawa do życia - dodał.

Ks. Przemysław Śliwiński podkreślił, że w komunikacie Episkopatu znaczące jest wezwanie, że nie można odmówić pomocy kobietom, które znalazły się w trudnej sytuacji. - Papież Franciszek to samo powtórzył w przesłaniu do lekarzy w zeszłym roku, że razem z postulatem ochrony życia od samego początku, musi być gwarantowana przez Kościół i państwo pomoc kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji - zaznaczył duchowny. Podkreślił, że nie można kobiet przekonywać "do wyboru najgorszego", do aborcji. - Aborcja jest czymś straszliwym dla kobiety. Tu jest życie. Z tego powodu aborcja nie może wchodzić w grę - powiedział ks. Przemysław Śliwiński.

Pytany o in vitro, rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej zacytował również słowa papieża Franciszka: "Dziś dominuje logika i myślenie fałszywego współczucia. Rzekomo pomaga się kobietom w trudnej sytuacji i dokonuje aborcji. Rzekomo proponuje się godne zakończenie życia na drodze eutanazji czy też dokonuje się naukowego zamachu na życie produkując dzieci w laboratorium".

Na pytanie Jacka Nizinkiewicza o to, czy in vitro to właśnie produkcja dzieci w laboratorium, ks. Przemysław Śliwiński odpowiedział, że "tak przedstawia to papież Franciszek". - Dziecko traktuje się jako należność, nie dar - dodał ks. Śliwiński.