Abp Henryk Hoser o pedofilii i homoseksualizmie księży

Abp Henryk Hoser powiedział w RMF FM, że Kościół w Polsce ma najlepszy system reagowania na pedofilię. - Są bardzo szczegółowe protokoły postępowania, one są bardzo rzetelnie prowadzone - wyjaśnił. - Są zawieszani (księża - red.) w kontaktach z dziećmi, w kontaktach katechetycznych. Często są zawieszani w ogóle w możliwościach pełnienia funkcji kapłańskiej - dodał.

W ocenie arcybiskupa, problem pedofilii kiedyś był mniej nasilony niż obecnie. - Jesteśmy w takiej fazie rozerotyzowania społeczeństwa i to udziela się oczywiście też niektórym słabym jednostkom z kleru - powiedział.

Pytany o to, czy homoseksualiści są przyjmowani do seminariów, abp Henryk Hoser odpowiedział, że nie. - Jeśli chodzi o kryteria dopuszczenia do perspektywy święceń kapłańskich to to jest element uważany za zburzenie orientacji seksualnej, dlatego są niedopuszczani - zaznaczył.

Arcybiskup nie wykluczył, że podobnie jak w Watykanie, w polskim Kościele istnieje lobby gejowskie. - Przypuszczam, że istnieje - powiedział.

Więcej w RMF.