Rzecznik episkopatu Polski podkreślił w rozmowie z PAP, że ks. Jacek Międlar "porozumiał się ze swoimi przełożonymi Zgromadzenia Księzy Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Przyjął propozycję zgromadzenia i będzie pracował w parafii w Tarnowie". Wcześniej pisaliśmy o tym w "Rzeczpospolitej".

Podkreślił, że ks. Międlar dostosował się do zaleceń przełożonych zgromadzenia i sprawa została definitywnie załatwiona.

Ks. Międlara nadal będzie obowiązywał zakaz wypowiedzi dla mediów. W parafii będzie jedynie udzielał sakramentów, nie będzie np. uczył religii.

13 sierpnia ks. Międlar zamieścił na Twitterze wpis, dotyczący posłanki Nowoczesnej Joanny Scheuring-Wielgus, w którym napisał: "Konfidentka, zwolenniczka zabijania (aborcji) i islamizacji. Kiedyś dla takich była brzytwa! Dziś prawda i modlitwa?". Posłanka skierowała sprawę do prokuratury; jej zdaniem doszło do publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa.

Po tym wpisie głos zabrał przełożony duchownego ks. Kryspin Banko. "W związku z ostatnimi wystąpieniami ks. Jacka Międlara CM pragnę przypomnieć, że pozostaje w mocy treść mojego pisma z dnia 19 kwietnia br., w którym ks. Jacek otrzymał całkowity zakaz wszelkiej aktywności w środkach masowego przekazu, w tym w środkach elektronicznych" - napisał wizytator w oświadczeniu dla KAI, przekazanym PAP przez rzecznika episkopatu. Przełożony w wydanym oświadczeniu przypomniał księdzu Międlarowi, że każdego członka zgromadzenia obowiązują przyrzeczenia wynikające ze ślubu posłuszeństwa.

"Jeszcze raz z mocą pragnę podkreślić, że Zgromadzenie absolutnie nie podziela jego ostatnich wypowiedzi, gdyż każdemu, niezależnie od jego poglądów, należy się szacunek i chrześcijańskie zrozumienie. Ufam, że ten młody kapłan zastosuje się do ślubów, które złożył w Zgromadzeniu" - dodał.

Całkowity zakaz "jakichkolwiek wystąpień publicznych oraz organizowania wszelkiego rodzaju zjazdów, spotkań i pielgrzymek, a także wszelkiej aktywności w środkach masowego przekazu, w tym w środkach elektronicznych" wobec ks. Jacka Międlara został wydany po tym, jak wygłosił on kazanie na nabożeństwie poprzedzającym marsz w ramach obchodów rocznicy ONR w kwietniu w Białymstoku. Białostocka prokuratura okręgowa prowadzi sprawę dotycząca tych obchodów.

Sekretarz Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo ks. Adam Borowski pytany o powody zmiany personalnej dotyczącej ks. Międlara, powiedział KAI, że w ciągu roku w zgromadzeniu dokonuje się kilkudziesięciu zmian proboszczów, wikariuszy i katechetów. "W przypadku ks. Międlara nie możemy publicznie przedstawić powodów zmiany, gdyż dotyczą one wewnętrznych spraw zgromadzenia" - podkreślił.