UOKiK: 1,5 mln zł kary dla Twojej Telekomunikacji

Twoja Telekomunikacja podszywała się pod dotychczasowego operatora i utrudniała klientom odstšpienie od umowy - uznał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakładajšc na spółkę 1,5 mln zł kary.

Do UOKiK trafiło 600 skarg od konsumentów, rzeczników konsumentów oraz od operatorów sieci stacjonarnej na działania Twojej Telekomunikacji (TT).

Pracownicy Twojej Telekomunikacji odwiedzali konsumentów w ich domach pod pretekstem: nowej oferty, obniżki abonamentu, przeprowadzaniem procesu cyfryzacji. – Dostaliœmy mnóstwo skarg od osób starszych i ich rodzin. Przedstawiciele TT nie informowali, że złożenie podpisu pod podsuwanymi dokumentami oznacza zmianę operatora telekomunikacyjnego. Zataili, że niższy abonament będzie obowišzywał tylko przez dwa miesišce. Naruszyli podstawowe obowišzki informacyjne – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

- Twoja Telekomunikacja agresywnie zdobywa klientów. To celowe działania, które potępiam. Pracownicy TT informujš konsumentów o tym, że realizujš „ogólnopolskš kampanię cyfryzacji", w zwišzku z tym niezbędna jest wymiana telefonu z analogowego na cyfrowy. Podpis na dokumentach potwierdzajšcych otrzymanie telefonu oznacza zmianę operatora. Pomimo licznych reklamacji od konsumentów spółka nie zmieniła praktyki. Nie znalazłem żadnych okolicznoœci łagodzšcych – dodaje Marek Niechciał.

Urzšd zakwestionował m.in. podszywanie się pod dotychczasowego operatora. Konsultanci telefoniczni dzwonili najczęœciej do osób starszych, właœcicieli numerów stacjonarnych wywierajšc na nich błędne wrażenie, że rozmawia z nimi ich dotychczasowy operator.

Spółka miała też zatajać informacje o tym, że niższy abonament będzie obowišzywał tylko przez dwa miesišce. Po tym czasie opłaty wzrosły z 25 zł do 41 zł.

Co więcej żšdałš zapłaty za dodatkowe usługi, których konsument nie zamawiał. Pracownicy TT nie pytali, czy konsument zamawia dodatkowe usługi (np. biling online), sami wypełniali odpowiednie pola w umowie i je zamawiali. W efekcie, wzrastała cena za miesięczny abonament.

UOKiK nałożył 1,5 mln zł kary na Twojš Telekomunikację. Na jej wysokoœć miało wpływ to, że mimo napływajšcych do TT skarg, spółka nie zmieniła swoich działań. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do sšdu.