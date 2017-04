Przejęcie Polbanku przez Raiffeisen nie uchroni przed karą UOKiK

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Spór dotyczył decyzji nakładającej karę za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, wydaną 28 grudnia 2012 r. jeszcze przeciw Polbankowi. Choć bank ten istniał w chwili zakończenia postępowania, doręczenie decyzji nastąpiło kilka dni później – gdy już został przejęty przez Raiffeisen.

Bank twierdził, że doręczenie to było nieprawidłowe, gdyż odbyło się na adres pełnomocnika uprawnionego jedynie do składania wyjaśnień w sprawie, a nie do siedziby Raiffeisena. Argumentowała również, że nie może odpowiadać za działania Polbanku i nie brał udziału w postępowaniu przeciw niemu.

Argumenty te przekonały sąd drugiej instancji, który stwierdził, że obowiązki z nieprawomocnych decyzji nie przechodzą na następcę prawnego.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniósł kasację. Powołał się na art. 494 kodeksu spółek handlowych przewidujący „wstępowanie we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej". Do tej argumentacji przychylił się Sąd Najwyższy. Zwrócił uwagę, że prezes UOKiK powinien doręczyć decyzję na adres Raiffeisena – wiedział bowiem, że doszło do przejęcia, gdyż sam wyrażał na nie zgodę. Jednak bank, odbierając decyzję i składając od niej odwołanie, dokonał konwalidacji tego wadliwego doręczenia.