UOKiK bierze się za oszukiwanie seniorów na pokazach

Komitet Społeczny Rady Ministrów zajšł się problemami zwišzanymi z ochronš konsumentów przed nieuczciwymi praktykami dotyczšcymi usług i towarów przeznaczonych dla seniorów. - Nieuczciwe działania przedsiębiorców, którzy wykorzystujš ufnoœć osób starszych, ich naiwnoœć czy nieznajomoœć prawa konsumenckiego, to zjawisko, które musimy wyeliminować. W sporze z nieuczciwym handlowcem konsumenci tracš bowiem coœ więcej, niż tylko pienišdze. Tracš wiarę w państwo, którego zadaniem jest stanie na straży ich bezpieczeństwa – powiedziała wicepremier Beata Szydło, przewodniczšca Komitetu Społecznego Rady Ministrów, podczas konferencji prasowej po œrodowym posiedzeniu KSRM.

Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów alarmuje, że sprzedawcy wykorzystujš zaufanie, jakim darzš ich seniorzy. Najczęœciej powtarzajšce się nieuczciwe działania to nakłanianie osób starszych do zakupu drogich zestawów garnków, koców czy urzšdzeń paramedycznych, z reguły sprzedawanych po drastycznie zawyżonych cenach lub pozbawionych właœciwoœci opisywanych w czasie sprzedaży. Handlowcy wykorzystujš łatwowiernoœć i nieznajomoœć prawa konsumenckiego. Aby dodatkowo zachęcić do zakupu w czasie bezpłatnych badań medycznych akcentujš zły stan zdrowia uczestników pokazów. Sprzedaż takich produktów i usług odbywa się najczęœciej w hotelach lub w sanatoriach, gdzie osoby starsze zaprasza się pod pretekstem możliwoœci wykonania bezpłatnych badań.

Aby ograniczyć nieprawidłowoœci, UOKiK rozważa m.in.: wprowadzenie wymogu zgłaszania pokazów do odpowiedniej instytucji, a także obowišzek wyraŸnego informowania zapraszanych konsumentów o handlowym celu spotkania. Umowa byłaby automatycznie rozwišzywana, jeżeli pokaz nie zostałby zgłoszony, obowišzki dotyczšce jasnego informowania naruszone lub ceny byłyby rażšco zawyżone w stosunku do rynkowych. Urzšd postuluje również zaostrzenie przepisów zwišzanych z umowami dotyczšcymi usług medycznych. - Obecne przepisy nie sš precyzyjne, więc nieuczciwi handlowcy zapraszajš seniorów na bezpłatne badania, które służš wyłšcznie sprzedaży kosztownych pakietów medycznych - argumentuje Urzšd.