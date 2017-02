Istotne poglądy UOKiK w sprawie AXA Życie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił kolejnych 6 istotnych poglądów. Wszystkie postępowania toczą się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli. Dotyczą postanowień umów polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (Plan inwestycyjny Select, Plan inwestycyjny Select Prestiż Plan inwestycyjny Multi Prestiż 5-15), które były kwestionowane przez urząd. Po wydaniu przez prezesa UOKiK decyzji, AXA Życie ograniczyła wysokość kwot pobieranych w związku z rozwiązaniem kontraktu. Nie wyklucza to jednak możliwości dochodzenia przez konsumentów roszczeń w związku z tymi umowami. Tak jest w tym przypadku – klienci domagają się uznania postanowień określających tzw. wskaźniki wartości wykupu za abuzywne i w konsekwencji zwrotu zatrzymanej przez AXA Życie części kwoty z rachunku. Urząd podzielił ich stanowisko, ponieważ zakwestionowane klauzule:

- pozwalają przedsiębiorcy jednostronnie ustalać wysokość zatrzymanej kwoty w związku z rozwiązaniem umowy,

- obciążają klienta wygórowanymi opłatami, które nie odpowiadają rzeczywistym kosztom poniesionym przez przedsiębiorcę,

- uniemożliwiają konsumentowi kontrolę nad mechanizmem ustalania wysokości pobranej opłaty,

- zabezpieczają jedynie interes przedsiębiorcy.

W ocenie Prezesa UOKiK, zawarte w umowie niedozwolone postanowienia nie wiążą stron. Dlatego AXA Życie powinna oddać konsumentom zatrzymane kwoty jako nienależnie pobrane świadczenie.

- Ubezpieczyciel powinien tak przygotować warunki kontraktu, żeby ciężar i ryzyko związane z wykonaniem umowy nie były przerzucane na konsumentów. Sytuacja, gdy w wyniku rozwiązania kontraktu, konsument traci znaczną część zgromadzonych na swoim rachunku środków, jest niedopuszczalna i sprzeczna z dobrymi obyczajami – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Istotne poglądy wydane przez Prezesa UOKiK dotyczą spraw o sygn. akt: I C 4252/16, I C 2909/16, I C 1470/16, I C 4143/16, I C 3685/16 oraz I C 3601/16 - sporów konsumentów z towarzystwem ubezpieczeń AXA Życie. Prezes UOKiK może wydać istotny pogląd we wszystkich sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów, nie tylko usług finansowych.