TSUE: użytkownik może pozwać Facebooka przed sąd krajowy

Użytkownik prywatnego konta na Facebooku nie traci przymiotu „konsumenta”, jeżeli publikuje ksišżki, wygłasza wykłady, prowadzi strony internetowe, organizuje zbiórki datków i staje się cesjonariuszem roszczeń licznych konsumentów dla celów dochodzenia ich w postępowaniu sšdowym.

Sprawa, jakš rozstrzygnšł w czwartek Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej dotyczyła zamieszkujšcego w Austrii Maximiliana Schremsa, który pozwał Facebook Ireland (Facebook) przed sšdami austriackimi.

Zarzuca on Facebookowi naruszenie szeregu przepisów regulujšcych ochronę danych osobowych w kontekœcie korzystania przez niego z jego prywatnego konta na Facebooku oraz korzystania z należšcych do nich kont przez siedmiu innych użytkowników, którzy scedowali na niego swoje prawa do wytoczenia powództwa. Owi inni użytkownicy byli również konsumentami zamieszkujšcymi w Austrii, Niemczech i Indiach.

Maximilian Schrems domaga się, by sšdy austriackie uznały za bezskuteczne niektóre warunki umowy i by nakazały Facebookowi zaprzestanie wykorzystywania spornych danych do celów własnych oraz do celów osób trzecich, a także by zasšdziły od Facebook zapłatę odszkodowania.

Facebook stanšł na stanowisku, że sšdy austriackie nie majš jurysdykcji międzynarodowej, a Schrems nie może powoływać się na przepis prawa UE, który umożliwia konsumentom pozywanie kontrahenta przed sšdy miejsca zamieszkania konsumenta (podstawa jurysdykcji zastrzeżona dla konsumentów). Korzystajšc bowiem z Facebooka również do celów zawodowych (w szczególnoœci wykorzystujšc stronę na Facebooku do informowania o krokach podejmowanych przeciwko Facebookowi), M. Schrems nie może być – w przekonaniu Facebooka – uważany za konsumenta.

W ogłoszonym dzisiaj wyroku Trybunał orzekł, że użytkownik prywatnego konta na Facebooku nie traci przymiotu „konsumenta", jeżeli publikuje ksišżki, wygłasza wykłady, prowadzi strony internetowe, organizuje zbiórki datków i staje się cesjonariuszem roszczeń licznych konsumentów dla celów dochodzenia ich w postępowaniu sšdowym.

Jak przy tym zaznaczono, podstawa jurysdykcji zastrzeżona dla konsumentów nie może być natomiast powoływana dla potrzeb powództwa wytoczonego przez konsumenta pragnšcego dochodzić przed sšdem właœciwym dla jego miejsca zamieszkania nie tylko przysługujšcych mu praw, lecz również praw scedowanych na niego przez innych konsumentów zamieszkujšcych w tym samym państwie członkowskim, innym państwie członkowskim lub państwie trzecim.

W odniesieniu do kwalifikacji jako konsumenta Trybunał zauważył, że przepisy jurysdykcyjne zastrzeżone dla konsumentów znajdujš co do zasady zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy celem umowy zawartej między stronami jest inne niż gospodarcze lub zawodowe użycie danego towaru bšdŸ usług. Jeżeli chodzi o usługi cyfrowego serwisu społecznoœciowego aspirujšcego do bycia wykorzystywanym w dłuższej perspektywie czasu należy uwzględnić następujšcš w póŸniejszym okresie ewolucję sposobu korzystania z oferowanych przez ów serwis usług.

Powód korzystajšcy z owych usług mógłby powoływać się na przymiot konsumenta, jedynie jeœli co do zasady niezwišzany z działalnoœciš gospodarczš lub zawodowš sposób korzystania z tychże usług, dla celów którego pierwotnie zawarł on odnoœnš umowę, nie nabrał z czasem charakteru co do zasady gospodarczego lub zawodowego.

Natomiast, wobec tego, że pojęcie „konsumenta" jest definiowane jako przeciwieństwo pojęcia „podmiotu prowadzšcego działalnoœć gospodarczš" oraz niezależnie od konkretnego zasobu wiedzy, jakim może dysponować dana osoba, czy też od posiadanych przez niš w rzeczywistoœci informacji, to ani wiedza, którš owa osoba może nabyć w dziedzinie, w której ramy wpisuje się dana usługa, ani zaangażowanie tej osoby w reprezentowanie praw i interesów użytkowników owych usług nie odbierajš jej przymiotu „konsumenta". Wykładnia pojęcia „konsumenta", która wykluczałaby podejmowanie opisanej działalnoœci, sprowadzałaby się bowiem do uniemożliwienia skutecznej ochrony praw przysługujšcych konsumentowi w stosunku do drugiej strony umowy majšcej status przedsiębiorcy, łšcznie z prawami zwišzanymi z ochronš ich danych osobowych.

W odniesieniu do scedowanych praw Trybunał przypomniał, że podstawa jurysdykcji zastrzeżona dla konsumentów została utworzona w celu ochrony konsumentów będšcych stronš umowy. W zwišzku z tym konsument korzysta z ochrony tylko wtedy, gdy osobiœcie jest powodem lub pozwanym w ramach postępowania. W konsekwencji powód, który sam nie jest stronš umowy konsumenckiej majšcej stanowić przedmiot postępowania, nie może korzystać z podstawy jurysdykcji zastrzeżonej dla konsumentów. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do konsumenta będšcego cesjonariuszem roszczeń innych konsumentów.

Wyrok w sprawie C-498/16 Maximilian Schrems / Facebook Ireland Limited