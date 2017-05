Donbas: Zginęło ponad 2 tys. cywilów

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) podaje, że od marca do 14 maja w Donbasie zginęło 35 lokalnych mieszkańców oraz 143 cywilów zostało rannych. Z opublikowanego przez biuro ONZ dokumentu wynika, że ofiarami wojny na wschodzie Ukrainy (trwa od kwietnia 2014 roku) padło już ponad 2 tysiące cywilów. Od 7 do 9 tys. ludzi zostało rannych. Tragiczne statystyki to wynik ciągłych ostrzałów artyleryjskich. Mieszkańcy ogarniętych wojną terenów często giną wskutek pozostawionych min oraz niewybuchów.

ONZ alarmuje, że w wyniku działań wojennych ucierpiały najważniejsze obiekty infrastruktury. Chodzi przede wszystkim o uszkodzone stacje elektryczne, stacje pomp wodnych, szpitale oraz szkoły. Od początku roku w Donbasie w wyniku ostrzałów artyleryjskich ucierpiały 32 placówki edukacyjne, 14 szkół nie nadaje się do dalszego użytku.