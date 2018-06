Irański generał: Jesteśmy gotowi na wojnę z USA i Izraelem

Generał Yahya Rahim Safavi, były dowódca irańskich Strażników Rewolucji, a obecnie czołowy doradca wojskowy irańskiego przywódcy duchowego ajatollaha Alego Chamenei, oznajmił, że irańska armia przygotowuje się do zmierzenia się z każdym zagrożeniem, w tym akcją militarną ze strony USA, Izraela i ich sojuszników.

Generał mówił o tym w niedzielę, w czasie przemówienia wygłoszonego z okazji uroczystości w mieście Sziraz - informuje amerykański "Newsweek". W przemówieniu zobowiązywał się do odpowiedzi na wojskowe i niemilitarne zagrożenie ze strony USA i Izraela.

- Amerykanie i Syjoniści są głównym zagrożeniem, które może doprowadzić do wojny zastępczej w regionie - miał powiedzieć Safavi według półoficjalnej agencji informacyjnej Mehr. - Wojna zastępcza jest możliwa, a my nauczyliśmy się, by sprawdzać różne scenariusze i mieć plan na każde możliwe zagrożenie - dodał.

Generał ocenił też, że główne światowe potęgi rywalizują strategicznie i geopolitycznie w rejonie Azji zachodniej i dodał, że region ten będzie bardzo niestabilny przez kolejnych 12 lat.

Safavi mówił też, że jeżeli Iran zostanie zaatakowany przez sojusznika USA w regionie, Arabię Saudyjską, wówczas "na pałace królewskie w Rijadzie spadnie natychmiast deszcz 1000 rakiet".

Iran jest zaangażowany w wojnę domową w Syrii po stronie prezydenta tego kraju Baszara el-Asada. Irańczycy są też oskarżani o wspieranie rebelii Huti w Jemenie - w walce z rebeliantami rząd Jemenu wspiera z kolei Arabia Saudyjska.