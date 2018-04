Rosja: Nasze okręty wypłynęły z powodów bezpieczeństwa

Mil.ru [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons

Wycofanie się okrętów z portu rosyjskiej bazy marynarki wojennej w Tartus w Syrii na wody otwarte wišże się ze œrodkami bezpieczeństwa - powiedział Władimir Szamanow, szef Komitetu Obrony w państwowej Dumie.

Zdaniem Szamanowa "to zwykła praktyka". - Jeœli istnieje możliwoœć zagrożenia atakiem, statki zgrupowane przy nabrzeżach portowych wychodzš do strefy bliskiego manewrowania, po to, by uniemożliwić zniszczenie jednym pociskiem więcej niż jednego okrętu - wyjaœniał dziennikarzom na pytanie agencji Interfax.

Wczeœniej o opuszczeniu portu Tartus informowała gazeta "Kommersant". Z opublikowanych zdjęć z 11 kwietnia wynika, że pozostała tylko jedna łódŸ podwodna, wypłynęło zaœ siedem okrętów, dwa kutry przeciwdesantowe "Graczonok" oraz dwie łodzie podwodne z silnikami Diesla.

W Tartus mieœci się baza rosyjskiej marynarki. Na Morzu Œródziemnym działa rosyjska eskadra w składzie około 15 okrętów wojennych.

W œrodę Aleksiej Kondratiew, wiceprzewodniczšcy komisji obrony izby wyższej rosyjskiego parlamentu, zapowiedział, że "Rosja użyje swych okrętów na Morzu Œródziemnym, by chronić zasoby rosyjskie w Syrii przed ewentualnym atakiem amerykańskim". Zaznaczył, że w tym celu użyte zostanš m.in. jednostki marynarki.

W œrodę prezydent USA Donald Trump napisał na Twitterze, że Rosja powinna się przygotować na wystrzelenie przez USA "inteligentnych pocisków" w kierunku Syrii w odpowiedzi na atak chemiczny w Dumie koło Damaszku. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ odpowiedziała, że ewentualny atak może zniszczyć dowody na użycie nielegalnej chemicznej broni.