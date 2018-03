Wojska NATO nieprzygotowane na atak ze strony Rosji Pixabay

Gdyby w Europie doszło do konfliktu z Rosjš, tylko kilka tysięcy z ponad miliona żołnierzy NATO byłoby gotowych do szybkiej reakcji - informuje amerykański "The Wall Street Journal".

Stany Zjednoczone oczekujš zapewnienia większej liczby żołnierzy szybkiego reagowania. Amerykanie mówiš o co najmniej 30 tysišcach żołnierzy oraz o zwiększeniu liczby samolotów i okrętów marynarki wojennej. W materiale "Wall Street Journal" Polska jest wymieniona obok Hiszpanii, Holandii, Norwegii i Danii jako państwo, które nie posiada w swojej armii batalionu szybkiego reagowania. Jednostka taka jest gotowa do działania w czasie krótszym niż 30 dni. "WSJ" swoje informacje opiera m.in. na analizach oœrodka Rand Corporation. Sytuacja w Europie jest Ÿródłem obaw strategów NATO. Zdaniem analityków tylko Wielka Brytania, Niemcy i Francja majš po trzy bataliony, które mogš być skierowane do działań bojowych w czasie krótszym niż 30 dni. Pięć takich batalionów posiadajš Włosi, którzy obecnie kierujš amerykańskimi oddziałami stacjonujšcymi w Europie. 30.03.2018 Izraelskie żšdło dla Patriotów 27.03.2018 Mniej Rosjan w siedzibie NATO 22.03.2018 Rosyjski senator: 500 rakiet USA, by zniszczyć naszš...

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ