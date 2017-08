Afganistan: W kraju jest 11 tys. żołnierzy USA

Foto: US DOD

Pentagon ogłosił w środę, że liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Afganistanie wynosi ok. 11 tys. Dotąd Amerykanie podawali do publicznej wiadomości, że jest ich tam ok. 8,4 tys.