USA - Korea Północna. Donald Trump znowu ostrzega

"Mam nadzieję, że w pełni zrozumieją wagę tego, co powiedziałem, a to, co powiedziałem, jest tym, co uważam. Te słowa są bardzo łatwe do zrozumienia" - powiedział Trump dziennikarzom w swym ośrodku golfowym w Bedminster w stanie New Jersey, gdzie spędza urlop.

Próbne wystrzelenie przez Koreę Północną w lipcu dwóch rakiet balistycznych Hwasong-14 (Mars-14) o teoretycznym międzykontynentalnym zasięgu spowodowało znaczny wzrost napięcia między Pjongjangiem i Waszyngtonem, czego przejawem były wzajemne groźby podjęcia działań zbrojnych.

Wcześniej w piątek Trump napisał na Twitterze: "Rozwiązania militarne są teraz w pełni gotowe, załadowane i zaryglowane, gdyby Korea Północna miała postąpić niemądrze. Miejmy nadzieję, że (północnokoreański przywódca) Kim Dzong Un znajdzie inną drogę!".

Dzień przedtem, w czwartek Trump ostrzegał, że jeśli Korea Północna "nie weźmie się w garść", popadnie w kłopoty, jakich kiedykolwiek doświadczyło niewiele krajów. W nawiązaniu do gróźb wystrzelenia rakiety balistycznej w okolice stanowiącej terytorium USA wyspy Guam powiedział, że gdyby Korea Północna poczyniła jakiekolwiek kroki, "by choćby pomyśleć o ataku, miałaby powody do obaw". Z kolei we wtorek prezydent ostrzegał, że jeśli Pjongjang będzie dalej grozić Stanom Zjednoczonym, to spotka go "ogień i gniew, jakich świat nigdy nie widział".