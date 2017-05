USA: Test rakietowego systemu obronnego zakończył się sukcesem

Foto: AFP

Sukcesem zakończył się we wtorek przeprowadzony przez Pentagon test rakietowego systemu obrony powietrznej. Testowano część systemu wykorzystywaną do zestrzeliwania międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM) zdolnych do przenoszenia broni nuklearnej.