Wybrzeże Kości Słoniowej: Trwa bunt żołnierzy

Sześć osób odniosło rany postrzałowe, jedna osoba – 40-letni mężczyzna – zmarła w szpitalu. Wśród postrzelonych jest pięć kobiet.

W miniony czwartek, w Abidżanie, która jest gospodarczym centrum kraju, w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie wojskowych z prezydentem kraju Alassane Dramane Ouattarą. Rzecznik grupy zbuntowanych żołnierzy złożył wówczas deklarację o zaprzestaniu buntu wojskowych, który od początku roku paraliżował Wybrzeże Kości Słoniowej.

Nie wszyscy wojskowi pogodzili się jednak z czwartkową decyzją o rezygnacji z dalszych roszczeń – pisze agencja AFP. W Bouake grupa czynnych wojskowych udała się do bazy, gdzie stacjonują zdemobilizowani niedawno żołnierze i wraz z nim zaczęła w piątek przejmować posterunki drogowe, kontrolowane dotychczas przez policję. W mieście dochodzi przez cały czas do wymiany ognia. Jest ona szczególnie intensywna przy budynku, gdzie mieści się prefektura policji. Podobna sytuacja panuje na północy kraju, w mieście Korhogo.

Armia wierna władzom Wybrzeża Kości Słoniowej przygotowuje się do operacji przywrócenia ładu w Bouake i okolicach – powiedział AFP głównodowodzący gen. Sekou Toure. Także Toure zaznaczył, że operacja jest konieczna w związku z użyciem przez rebeliantów amunicji ostrej wobec cywili.

Agencja AFP przypomina, że większość rebeliantów to żołnierze, którzy w latach 2010-2011 poparli prezydenta Outtarę w jego walce z poprzednikiem Laurentem Gbaggo, który nie chciał oddać władz. O zwycięstwie Alassane Dramane Ouattary przesądziły oddziały z Bouake liczące ok. 8,4 tys. wojskowych. Teraz obie strony negocjują warunki finansowe reintegracji wojskowych do społeczeństwa cywilnego w kraju. W ramach porozumienia zawartego w połowie stycznia między reprezentantami rządu oraz wojskowymi protestującymi od 6 stycznia w mieście Bouake każdy z żołnierzy otrzymał jednorazową premię lub odprawę w wysokości 7662 euro. Rebelianci domagali się początkowo wypłaty 18 tys. euro, a następnie 15,3 tys. euro na osobę.

Część wojskowych nie uznała styczniowej ugody i kontynuowała bunt. Żołnierze ci podkreślali, że nie byli w porę poinformowani o wynegocjowanych warunkach.

Dla mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej zarówno optymalna, jak i ostatecznie wynegocjowana kwota to bajońskie sumy, jako że średnia minimalna płaca nie przekracza tam 152 euro. Jeśliby wypłacono żądane odszkodowania, odbiłoby się to na budżecie kraju.

Bouake było bastionem rebeliantów, którzy kontrolowali północną połowę kraju od 2002 roku do zakończenia wojny domowej w 2011 roku. W 2014 r. w bazie wojskowej w tym mieście również doszło do buntu, który udało się na jakiś czas załagodzić.

Stan osobowy armii Wybrzeża Kości Słoniowej wynosi 22 tys. szeregowych i oficerów. W 2016 r. władze zapoczątkowały serię ambitnych reform, które mają być zakończone w 2020 r. Mają one służyć modernizacji uzbrojenia (przewidziano zakupy na sumę 1,2 mld euro) oraz odnowienia składu osobowego armii.

Siły zbrojne Wybrzeża Kości Słoniowej mają zbyt dużo wyższych rangą oficerów – uczestników wojny domowej w latach 2002-2011. Władze wojskowe chciałyby zachęcić tych ludzi do opuszczenia armii, ponieważ zależy im na odpolitycznieniu sił zbrojnych. Plany te napotkały opór ze strony zagrożonych demobilizacją wojskowych i żołnierzy pozostających na służbie.