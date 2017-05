ONZ: Walki o Stare Miasto w Mosulu pociągną za sobą ogromną falę uchodźców

Coraz bliżej do rozwiązania w Syrii

Siły koalicji: Bojownicy IS w Mosulu zostali okrążeni

Armia rządowa, wspierana przez międzynarodową koalicję pod wodzą USA, od października walczy o odbicie drugiego co do wielkości miasta Iraku.

Kilka miesięcy temu islamiści zostali zepchnięci na teren mosulskiego Starego Miasta, gdzie mieszka 300-500 tys. osób. Bojownicy zajmują obecnie teren o powierzchni zaledwie 12 km kwadratowych.

Od października z Mosulu uciekło prawie 700 tys. osób. ONZ ostrzega, że walki o odbicie Starówki mogą spowodować ucieczkę kolejnych 200 tysięcy. Lise Grande, koordynatorka pomocy humanitarnej ONZ w Iraku, jest zaniepokojona skalą zjawiska. - Liczba uciekających osób jest teraz tak ogromna, że coraz trudniej zapewnić im pomoc i ochronę, której potrzebują - powiedziała.

Organizacja Human Rights Watch poinformowała w czwartek, że armia iracka i inne lokalne siły bezpieczeństwa zmusiły ponad 300 rodzin, które opuściły miasto, do powrotu do dzielnic Mosulu wciąż znajdujących się w strefie zagrożenia atakiem ze strony IS.

- Te rodziny nie powinny być siłą zmuszane do powrotu na niebezpieczne tereny, na których brakuje pitnej wody, jedzenia, energii elektrycznej lub placówek opieki zdrowotnej - powiedziała Lama Fakih, przedstawicielka HRW na Bliskim Wschodzie