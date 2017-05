Somalia: Minister zastrzelony. Pomylono go z islamskim bojownikiem

Minister został zabity w swoim samochodzie, w pobliżu punktu kontrolnego obok pałacu prezydenckiego w stolicy Somalii - Mogadiszu. Wg doniesień medialnych, ogień w kierunku opancerzonego auta otworzyli ochroniarze innego członka rządu - Nur Faraha. Zdaniem służb w wymianie ognia rannych zostało co najmniej kilka osób. Drugi minister, który podróżował razem z ministrem Abasem, przeżył.

Na wieść o śmierci członka rządu, swoją wizytę w Etiopii odwołał prezydent Abdullahi Mohamed Farmajo.

BREAKING: Somali minister for public works, Abdullahi Sheikh Abbas, has been shot dead in #Somalia's capital Mogadishu. pic.twitter.com/iXHsK6UmHE