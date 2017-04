Departament Stanu USA wyraża zaniepokojenie tureckimi nalotami na Syrię i Irak

Departament Stanu poinformował, że wyrazy zaniepokojenia przekazał bezpośrednio tureckiemu rządowi. - Naloty te nie zostały zaakceptowane przez koalicję i nieszczęśliwie doprowadziły do utraty życia przedstawicieli naszych partnerskich sił zbrojnych w walce z Państwem Islamskim - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Mark Toner.

Wcześniej turecka armia poinformowała, że we wtorek zabiła około 70 bojowników kurdyjskich w operacjach w Sindżarze na północy Iraku oraz w północnej Syrii w sytuacji, gdy nasiliła kampanię przeciwko grupom związanym ze zdelegalizowaną w Turcji Partią Pracujących Kurdystanu (PKK). Według źródeł kurdyjskich, na które powołuje się również agencja Reutera, w nalotach sił tureckich zginęło co najmniej 20 bojowników kurdyjskich.

Jak podaje Reuters, naloty w Syrii były wymierzone w milicje YPG (Ludowe Jednostki Samoobrony), będące kluczowym komponentem Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), które wspierane są przez USA i zbliżają się do bastionu IS w Ar-Rakce na północy Syrii. - W wyniku barbarzyńskich ataków tureckich samolotów, dokonanych dzisiaj o świcie na centrum YPG 20 bojowników zostało zabitych, a 18 rannych, w tym trzech jest w stanie krytycznym - powiedział rzecznik YPG Redur Xelil. Według tej milicji w syryjskiej prowincji Al-Hasaka tureckie pociski zniszczyły centrum medialne, siedzibę miejscowego radia, centrum łączności i wojskowe posterunki oraz zabiły niesprecyzowaną w komunikacie liczbę bojowników.

Tureckie wojsko podało, że atak, dokonany ok. godz. 1 w nocy z poniedziałku na wtorek, objął także cele na górze Sindżar w północnym Iraku (ok. 115 km od granicy tureckiej). Atak miał zapobiec przedostawaniu się do Turcji kurdyjskich bojowników oraz szmuglowaniu przez nich do kraju broni, amunicji i materiałów wybuchowych.

Milicja YPG uważana jest przez Turcję za odgałęzienie PKK, która przez trzy dziesięciolecia walczyła z bronią w ręku przeciwko tureckim władzom i armii, a przez USA i Unię Europejską uznawana jest za organizację terrorystyczną. Władze w Ankarze twierdzą, że członkowie PKK znajdują schronienie na zamieszkanych przez ludność kurdyjską obszarach w Iraku i Syrii.

PKK pojawiła się w regionie Sindżaru w 2014 roku, po przyjściu z odsieczą tamtejszym jazydom (przedstawicielom mniejszości religijnej), prześladowanym przez ekstremistów z Państwa Islamskiego.

Pod koniec marca premier Turcji Binali Yildirim oświadczył, że rozpoczęta w 2016 roku turecka operacja wojskowa w Syrii znana jako "Tarcza Eufratu" została zakończona. Nie wykluczył jednocześnie kolejnych operacji Turcji w tym kraju.