Afganistan: Władze chcą podwoić liczebność sił specjalnych

- Chcemy do 2020 roku podwoić liczebność sił specjalnych, by mieć do dyspozycji kompetentne jednostki, mogące zwalczać w całym kraju terroryzm i talibów - oświadczył w Kabulu rzecznik afgańskiego ministerstwa obrony, generał Mohammed Radmanisz. Dodał, że rekrutacja i szkolenie żołnierzy dla tych jednostek mają się rozpocząć jeszcze w bieżącym roku.

Radmanisz nie ujawnił, jaka jest obecna liczebność sił specjalnych. Powołując się na niemieckich instruktorów armii afgańskiej agencja dpa podała, że stanowią one obecnie 7 proc. całości sił zbrojnych, liczących oficjalnie 352 tys. żołnierzy. Na siły specjalne przypada jednak aż 40 proc. wszystkich potyczek z rebeliantami.

Zbrojny napór talibów na siły rządowe wciąż się nasila, według amerykańskich źródeł wojskowych w ciągu pierwszych 11 miesięcy ubiegłego roku zabili oni 6785 policjantów i żołnierzy. Rząd Afganistanu kontroluje obecnie tylko 60 proc. terytorium kraju i z nadejściem wiosny spodziewana jest nowa rebeliancka ofensywa.