Atak na rosyjską gwardię w Czeczenii

Sześciu funkcjonariuszy rosyjskiej gwardii narodowej (Rosgwardii) zostało zabitych w ataku uzbrojonej grupy na jednostkę gwardii w Czeczenii. Kilku funkcjonariuszy jest rannych - poinformował w piątek Narodowy Komitet Antyterrorystyczny (NAK).