Siły irackie robią stałe postępy w odbijaniu zachodniego Mosulu

Foto: AFP

Irackie siły rządowe stale posuwają się naprzód w odbijaniu zachodniego Mosulu z rąk Daesh. W środę zbliżyły się do Wielkiego Meczetu po przejęciu kontroli nad mostem prowadzącym do kontrolowanego przez IS starego miasta. Trwają ostre walki.