Irak: Armia odcięła ostatnią główną drogę do zachodniego Mosulu

Jak podała armia iracka, oddziały pancerne znajdują się w odległości kilometra od tzw. syryjskiej bramy Mosulu, czyli wjazdu do miasta od północno-zachodniej strony.

- Kontrolujemy drogę, która jest w zasięgu naszego wzroku - powiedział agencji Reutera zastrzegający sobie anonimowość generał armii Iraku. Jego informację potwierdzają mieszkańcy miasta.

Droga, o której mowa, prowadzi do miasta Tal Afar, stanowiącego kolejny bastion IS, znajdujący się 60 km na zachód od Mosulu. Szlak prowadzi też do granicy iracko-syryjskiej.

Po wyparciu w styczniu br. Państwa Islamskiego ze wschodniego Mosulu, 19 lutego siły irackie rozpoczęły kontrofensywę na zachodnią część miasta, będącą jeszcze pod kontrolą tej ekstremistycznej organizacji zbrojnej.

We wtorek podano, że irackie siły bezpieczeństwa zbliżają się do głównego kompleksu budynków rządowych w zachodnim Mosulu. Dzień wcześniej siły irackie przejęły kontrolę nad jednym z pięciu mostów na Tygrysie, wywierając tym samym coraz większą presję na oblężonych w zachodnim Mosulu dżihadystów.