Irak: 26 tys. cywilów uciekło z zachodniego Mosulu w ciągu 10 dni

Służby państwowe "przyjęły 26 tys. osób, które opuściły swoje domy w zachodnim Mosulu, w czasie ostatnich dziesięciu dni" - poinformował minister ds. migracji Dżasem Mohammed al-Dżaf.

Według organizacji humanitarnych obecnie w zachodniej części Mosulu, który jest drugim co do wielkości miastem Iraku, żyje około 750 tys. ludzi.

Wcześniej w środę jednostki armii irackiej odcięły ostatnią główną drogę, która mogła posłużyć dżihadystom z IS do ucieczki z kontrolowanej przez nich zachodniej części Mosulu. Szlak prowadzi do miasta Tal Afar w północno-zachodnim Iraku, ponad 50 km na zachód od Mosulu. Tal Afar jest również opanowane przez IS. Szlak prowadzi też do granicy iracko-syryjskiej.

Wschodnią część miasta wojsko irackie odbiło w styczniu, po kilku tygodniach ciężkich walk.

Irackie siły, wspierane przez koalicję międzynarodową, rozpoczęły szeroko zakrojoną ofensywę na Mosul 17 października ub.r. Mosul został zdobyty przez IS w czerwcu 2014 roku i stało się bastionem tej organizacji w Iraku.