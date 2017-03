Incydent okrętu USA przy brzegu z Iranem

Okręt USNS Invincible

Foto: Wikimedia Commons/ domena publ.

Jednostki irańskiej marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zbliżyły się w sobotę do okrętu U.S. Navy w cieśninie Ormuz, zmuszając go do zmiany kursu - informuje Reuters, powołując się na anonimowego przedstawiciela władz USA.