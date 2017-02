Iran grozi wrogom atakiem rakietowym

Dowódca sił lotniczo-kosmicznych irańskiej Gwardii Rewolucyjnej ostrzegł, że Iran może użyć swych rakiet do ataku odwetowego w razie, gdyby wrogowie zagrozili jego bezpieczeństwu.