Prezydent Ukrainy czuwał nad krajem z Malediwów

Prezydent spędził tydzień na Malediwach. Zapewnia, że stamtšd czuwał nad sytuacjš w Donbasie.

W œrodę ukraiński przywódca tłumaczył się na konferencji prasowej ze swoich ferii, które na poczštku stycznia spędził w najdroższej willi na Malediwach. Jak twierdzi, wszystko opłacił z własnej kieszeni i te wydatki zostanš uwzględnione w deklaracji podatkowej, która niebawem ma zostać opublikowana.

O luksusowym wypoczynku prezydenta Petra Poroszenki, który kosztował co najmniej 500 tys. dolarów, zapewne nikt by się na Ukrainie nie dowiedział, gdyby nie dziennikarze Radia Swoboda, którzy przeprowadzili œledztwo w tej sprawie. Dopiero po ujawnieniu tych informacji przez media administracja prezydenta potwierdziła, że taki wyjazd faktycznie miał miejsce.

Noc za 46 tys. dolarów

Z przeprowadzonego przez ukraińskich dziennikarzy œledztwa wynika, że Poroszenko w gronie bliskich i znajomych wyleciał do Male 1 stycznia samolotem Falcon 7X, wynajętym od jednej z tureckich firm. Przelot ten miał kosztować 154 tys. euro, ale to nie wszystkie wydatki poniesione przez prezydenta Ukrainy.

Za tygodniowy pobyt w willi w oœrodku Cheval Blanc (najdroższy na Malediwach) trzeba było zapłacić 276 tys. dolarów. Wyżywienie i różnego rodzaju dodatkowe usługi prezydenta i jego otoczenia kosztowały kolejne kilkadziesišt tysięcy dolarów. Dziennikarze podliczyli, że ogółem za wakacje na Oceanie Indyjskim Poroszenko musiał wyłożyć co najmniej pół miliona dolarów.

Nikt na Ukrainie nie ma wštpliwoœci, że prezydenta stać na pokrycie tych kosztów z własnej kieszeni, ponieważ stanšł na czele kraju, majšc miliardowy kapitał i będšc właœcicielem korporacji Roshen, ukraińskiego monopolisty w branży cukierniczej. Ale przeciętny Ukrainiec o takim wypoczynku nie mógłby nawet marzyć, gdyż kraj od kilku lat przeżywa poważny kryzys, a œrednia krajowa pensja wynosi niespełna 9 tys. hrywien (równowartoœć 1 tys. złotych).

Z ubiegłorocznych sondaży oœrodka Reiting wynika, że 60 proc. Ukraińców deklaruje, że ich sytuacja materialna się pogarsza, i twierdzi, że nie sš w stanie nawet zapłacić za czynsz. – To co najmniej niemoralne wydawać takie kwoty w czasie, gdy społeczeństwo robi się coraz biedniejsze – mówi „Rzeczpospolitej” Witalij Kuprij, deputowany Rady Najwyższej z opozycyjnej partii Ukrop. – Co więcej, Poroszenko próbował ukryć zagraniczny wyjazd przed opiniš publicznš – dodaje.

Znany ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko uważa, że Poroszenko jest prezydentem, który „najwięcej pracuje w porównaniu ze swoimi poprzednikami”. – Jest pracoholikiem. Należy mu się odpoczynek, ponieważ oprócz napiętego kalendarza zajęć ma problemy zdrowotne – mówi „Rzeczpospolitej” Fesenko.

– Mimo to wyjazd ten był błędem, ponieważ prezydent wiedział, że będzie przez to krytykowany. Mógł pojechać na wypoczynek w Karpaty i nie budziłoby to żadnych kontrowersji – dodaje.

Dowódca na wyspie

Największe kontrowersje budzi nie sam fakt luksusowego wypoczynku, lecz opuszczenie przez prezydenta na tydzień kraju, który de facto znajduje się w stanie wojny. Ukraiński prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i nie ma prawa przekazywać tych obowišzków komukolwiek innemu.

W ukraińskich mediach wyjazd Poroszenki na Malediwy zaczęto nawet porównywać z ucieczkš byłego prezydenta Wiktora Janukowycza, po której Rosja anektowała Krym. Wtedy wiosnš 2014 roku jego obowišzki przyjšł przewodniczšcy parlamentu Ołeksandr Turczynow, który nie odważył się na podjęcie jakichkolwiek kroków, by sprzeciwić się tej aneksji. Nie odważył się na to żaden z obecnych wtedy w Kijowie polityków. W tym samym czasie na półwyspie stacjonowało 20 tys. ukraińskich żołnierzy, którzy nie doczekali się rozkazu przełożonych. Częœć została wycofana, a częœć przeszła na stronę Rosji.

W œrodę Poroszenko zapewniał, że będšc na Malediwach, całkowicie kontrolował sytuację w kraju. – 24 godziny na dobę jestem pod telefonem, wykonuję funkcje prezydenta i zwierzchnika sił zbrojnych – oœwiadczył.

Ukraińscy analitycy uważajš, że pełnienie tych funkcji, leżšc na plaży na egzotycznej wyspy w sytuacji kryzysowej, byłoby poważnym wyzwaniem. Powrót do Kijowa z Male (ponad 6,5 tys. kilometrów) zajšłby co najmniej osiem godzin.

– Gdyby Rosjanie w Donbasie nagle rozpoczęli ofensywę, decyzję o podjęciu działań strategicznych podejmuje prezydent. I tu zaczyna się problem. Jego podwładni zadzwoniliby do niego najwczeœniej na drugi dzień, ponieważ baliby się zepsuć odpoczynek. Czy miałby bezpieczne połšczenie z Kijowem, by podejmować strategiczne decyzje? W jaki sposób otrzymywałby mapy i inne tajne dokumenty? Czy w sytuacji kryzysowej, będšc na wyspach, mógłby czuć się bezpiecznie? – mówi „Rzeczpospolitej” kpt. Ołeksij Arestowycz, znany ukraiński analityk wojskowy. – Wojskowy nigdy by tak nie zrobił, ponieważ wie, jakie jest ryzyko. Poroszenko zachował się jak biznesmen – dodaje.