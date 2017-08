Wysłannik USA do spraw Ukrainy: konflikt w Donbasie szkodzi relacjom USA-Rosja

Volker potwierdził również, że administracja Donalda Trumpa "poważnie rozważa" możliwość zmiany dotychczasowej strategii wobec tego konfliktu i dostarczenie tzw. śmiercionośnej broni Ukrainie.

"Relacje między Rosją i USA są ważne, ale będą sparaliżowane przez problem na Ukrainie" - powiedział amerykański wysłannik. Ostrzegł, że Rosja "będzie musiała zdecydować", czy zamierza przestrzegać mińskich porozumień pokojowych i wycofać swoje siły ze wschodniej Ukrainy.

Władze w Waszyngtonie rozważają też, czy dostarczyć rządowi w Kijowie broni defensywnej, o którą tamtejsze władze od dawna zabiegają, by móc skuteczniej bronić się przed rosyjską agresją. "W tej sprawie nie zapadła jeszcze decyzja, ale na bardzo wysokich szczeblach jest to bardzo poważnie rozważane" - powiedział Volker, zaznaczając, że "to musi być oczywiście decyzja prezydenta".

USA "podnoszą temat" konfliktu na Ukrainie ze względu na to, że sprawa ta zdążyła już "spaść z pierwszych stron gazet" - podkreślił wysłannik. Jak dodał, "narasta poczucie, że sam konflikt się zaognia i będzie się zaogniał, jeśli czegoś nie zrobimy".

Volker, były ambasador USA przy NATO w lipcu mianowany na specjalnego wysłannika USA ds. Ukrainy, ocenił po niedawnych rozmowach z doradcą prezydenta Rosji Władisławem Surkowem, że Rosja wydaje się gotowa na trwanie przy status quo, mimo że "to jej nie służy".

"Rosja ponosi na arenie międzynarodowej koszt swojej obecności w Donbasie, zarówno pod względem sankcji, jak i politycznym. Z biegiem czasu ta sytuacja będzie się tylko pogarszać" - ocenił na łamach "FT".

Volker zapowiedział, że amerykańskie sankcje wobec Rosji w związku z aneksją Krymu pozostaną w mocy, dopóki Moskwa nie zwróci półwyspu Ukrainie.

Ocenił, że Kreml, który liczył, że nowa administracja USA zajmie bardziej ugodowe stanowisko w sprawie Ukrainy dla dobra relacji z Rosją, był "prawdopodobnie zaskoczony" zarówno determinacją samej Ukrainy, jak i transatlantycką jednością w sprawie antyrosyjskich sankcji. Rosja chciała też "sprawdzić, jak mocne" jest to wspólne stanowisko po wyborach prezydenckich w USA i Francji. "Ale nic się nie zmieniło, więc (Rosjanie - PAP) będą musieli wziąć to pod uwagę" - podkreślił Volker.

Amerykański wysłannik, który w lipcu udał się na front walk w Donbasie, określił panującą tam sytuację jako "gorący konflikt", w którym siły separatystów "pod rozkazami i kontrolą Rosji" regularnie ostrzeliwują obserwatorów monitorujących przestrzeganie zawieszenia broni i utrudniają im pracę.

Powołując się na rozmowy z przedstawicielami władz Ukrainy, Rosji i UE, Volker powiedział, że wszyscy zgadzają się, iż realizacja mińskich porozumień pokojowych "zmierza donikąd". Jak dodał, USA próbują "nadać rozpęd procesowi (pokojowemu)", ale główna odpowiedzialność za przełamanie impasu spoczywa na Moskwie, która "musi wycofać swoje siły" ze wschodniej Ukrainy.