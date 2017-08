Ukraina: Poroszenko mianował nowego stałego przedstawiciela na Krymie

Jak przekonać szefa do awansu?

Stałym przedstawicielem szefa państwa na Krymie został prawnik, specjalista prawa międzynarodowego Borys Babin. Jego zastępca to Tatar Izet Hdanow.

Poroszenko oświadczył, że jego przedstawiciele na Krymie wejdą do grupy roboczej, pracującej nad powrotem półwyspu we władanie Ukrainy. - Odnowienie ukraińskiej suwerenności nad czasowo okupowanym, należącym do Ukrainy Krymem jest jednym z najważniejszych zadań, które przed nami stoją - powiedział prezydent.

Wcześniej przedstawicielem prezydenta na Krymie była Natalia Popowycz, mianowana na to stanowisko jeszcze w 2014 roku.

Wchodzący w skład Ukrainy Półwysep Krymski został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 roku, po referendum uznanym przez władze Ukrainy i Zachód za nielegalne. Tatarzy krymscy, którzy stanowią 12 proc. mieszkańców Półwyspu Krymskiego, byli przeciwni nielegalnemu referendum. Ich społeczność w większości zbojkotowała głosowanie, narażając się na represje ze strony rosyjskich władz. Aneksję Krymu Rosja przedstawia jako akt sprawiedliwości historycznej.