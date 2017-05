Ukraina: Żołnierze straszeni SMS-ami

Żołnierze ukraińskich sił rządowych walczący z prorosyjskimi separatystami we wschodniej części Ukrainy co pewien czas dostają od nieznanych numerów zastraszające i namawiające do złożenia broni sms-y - poinformowała agencja AP.