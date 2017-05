Rada Europy: Aneksja Krymu zagrożeniem dla bezpieczeństwa w Europie

Rada Europy wzywa Rosję do "podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu poszanowania praw człowieka na Krymie oraz do natychmiastowego zakończenia wszelkich naruszeń tych praw, w tym naruszenia prawa do wolności wypowiedzi, wolności zgromadzeń, wolności sumienia i wyznania, działań i praktyk dyskryminacyjnych, arbitralnych zatrzymań, tortur i innych brutalnych, nieludzkich czy poniżających praktyk, represji wobec przedstawicieli mniejszości (...)".

Komitet Ministrów w opublikowanej w środę decyzji apeluje o przestrzeganie przez Rosję swoich międzynarodowych zobowiązań, w tym Europejskiej konwencji praw człowieka.

Komitet potępił również decyzję Sądu Najwyższego na Krymie z 26 kwietnia 2016 roku, wprowadzającą zakaz działania Medżlisu, samorządu Tatarów krymskich, uznanego przez tenże sąd za organizację ekstremistyczną. RE uznała decyzję sądu za naruszenie praw Tatarów i wezwała do jej unieważnienia.

Komitet Ministrów RE podkreślił również, że na półwyspie powinny być stworzone bezpieczne i sprzyjające warunki dla miejscowych i międzynarodowych mediów, organizacji pozarządowych i działaczy na rzecz praw człowieka.

Jak informuje w piątek gazeta "Kommiersant", ukraińskie MSZ wyraziło zadowolenie z powodu pierwszej decyzji Komitetu Ministrów RE w pełni poświęconej kwestii Krymu. Rosyjskie MSZ nie skomentowało decyzji RE.

Komitet Ministrów planuje powrócić do tematu sytuacji na Ukrainie jesienią 2017 roku.