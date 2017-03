Rosja: MSZ krytykuje wydłużenie przez Kanadę misji wojskowej na Ukrainie

- Uważamy tego rodzaju decyzje i kroki rządu Kanady za nadzwyczaj niebezpieczne. Przeszkadzają one w uregulowaniu politycznym (...) niekończącej się konfrontacji – powiedziała rzeczniczka dziennikarzom w Moskwie. Oświadczyła, że według danych Rosji misja "nie ogranicza się do instruktorów" i Kanadyjczycy "zaczęli dostarczać ukraińskim siłom zbrojnym amunicję, która bez wątpienia trafi do strefy konfliktu".

- Ottawa jawnie działa na korzyść zwolenników siłowego rozwiązania sytuacji w Donbasie – podkreśliła Zacharowa.

Władze Kanady przedłużyły w tym tygodniu o dwa lata wojskową misję szkoleniową Unifier na Ukrainie, w której uczestniczy około 200 żołnierzy. Zadaniem misji jest szkolenie małych oddziałów wojskowych i żandarmerii, wsparcie medyczne i logistyka.

Kanadyjscy instruktorzy prowadzą szkolenia na Ukrainie od 2015 roku. Odbywają się one na poligonie w Jaworowie w obwodzie lwowskim na zachodzie kraju. Kanadyjczycy uczą także ukraińskich żołnierzy m.in. języka angielskiego.