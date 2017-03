Witold Waszczykowski: Rosja może dążyć do aneksji Donbasu

Waszczykowski podsumowując swoją wizytę na Ukrainie stwierdził, że sytuacja w Donbasie jest obecnie coraz trudniejsza, ponieważ "Rosjanie nie respektują porozumień mińskich". - Jest wielkie prawdopodobieństwo, że chcą po Krymie również zaanektować Donbas. Są fakty dokonane: wystawianie jest dokumentów tożsamości, paszportów, dochodzi do zaboru mienia ukraińskiego, odcinania Donbasu od Ukrainy, więc jest to bardzo niebezpieczne - mówił minister.

- Czy jest to tylko próba sił, aby podwyższyć stawkę w rozmowach z resztą świata, ewentualnie z Amerykanami, jak się dołączą do dyskusji o pokoju na Ukrainie - tego jeszcze nie wiemy, ale jest to bardzo, bardzo możliwe - stwierdził szef polskiej dyplomacji.

Waszczykowski zwrócił jednocześnie uwagę, że Ukraina - pomimo, że część jej terytorium znajduje się pod rosyjską okupacją - rozwija się gospodarczo, "czyni postępy i poważne reformy" i odnotowała "poważny, pięcioprocentowy wzrost gospodarczy w tym roku".

Szef MSZ zapowiedział, że Polska będzie kontynuowała "wsparcie dla Ukrainy".

Dodał, że jeśli Polska zostanie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019, a konflikt na Ukrainie będzie nadal nierozstrzygnięty, ma nadzieję, że Polska "będzie mogła pomagać Ukrainie również z tej pozycji".