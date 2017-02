Sytuacja w Donbasie niepokoi MSZ

Biuro rzecznika prasowego MSZ zwróciło uwagę, że w ostatnim tygodniu "wbrew wielokrotnie powtarzanym zobowiązaniom do rozejmu, doszło do eskalacji walk", w efekcie której życie straciło "co najmniej 16 żołnierzy ukraińskich".

MSZ podkreśla, że eskalacja odbija się także na sytuacji ludności cywilnej, która cierpi m.in. w związku ze zniszczeniem "ważnych elementów infrastruktury", a przerwy w ogrzewaniu, dostawach prądu i wody w regionie objętym działaniami zbrojnymi grożą "poważną katastrofą humanitarną". MSZ wezwało jednocześnie do "natychmiastowego zaprzestania działań bojowych" oraz umożliwienia dostępu do strefy konfliktu "organizacjom pomocowym i instytucjom niosącym pomoc cywilom".

Polski resort spraw zagranicznych zwrócił się też do Rosji o "powstrzymanie działań kontrolowanych przez nią bojowników oraz o wycofanie z terytorium Ukrainy zgromadzonego tam sprzętu wojskowego i personelu militarnego". Zaapelował również o zapewnienie "pełnej swobody działań Specjalnej Misji Monitorującej OBWE, w tym jej dostępu do niekontrolowanego przez Kijów odcinka granicy ukraińsko-rosyjskiej".

W komunikacie MSZ oceniono też, że ostatnie wydarzenia w Donbasie "po raz kolejny dobitnie wskazują na bezwzględną konieczność przestrzegania przez obie strony konfliktu zobowiązań, które zostały powzięte w Mińsku". W pierwszej kolejności zaś - podkreślono - niezbędne jest spełnienie zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa przez Rosję, który jest "niezbędnym warunkiem" podjęcia "jakichkolwiek efektywnych zobowiązań politycznych".

Według MSZ ważnym elementem działań na rzecz rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie powinno pozostać również "zaangażowanie społeczności międzynarodowej".

"Zwracamy uwagę, że napięta sytuacja utrzymuje się także w innych miejscach na 'linii rozgraniczenia' między siłami ukraińskimi i kontrolowanymi przez Rosję. Tylko trwałe rozwiązanie konfliktu oparte na zasadach prawa międzynarodowego, w tym poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, może zagwarantować, że konflikt nie będzie pochłaniać kolejnych ofiar" - czytamy w oświadczeniu.

Według szacunków przekazanych przez MSZ od początku konfliktu na Ukrainie działania zbrojne pochłonęły tam prawie 10 tysięcy ofiar, z czego połowę stanowili cywile, a ponad 2 mln Ukraińców zostało zmuszonych do porzucenia swoich domów i wyjazdu z okupowanej przez siły prorosyjskie części kraju.