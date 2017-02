Ukraina: W Doniecku zginął kolejny ważny dowódca separatystów

Informację o śmierci "Giwiego" przekazała w środę rano z powołaniem na dowództwo operacyjne samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) należąca do separatystów agencja informacyjna DAN.

- Dziś o godzinie 6.12 w wyniku aktu terrorystycznego zginął bohater DRL, dowódca batalionu "Somali", pułkownik Michaił (ukr. Mychajło) Tołstych, znany jako "Giwi". Jest to kontynuacja wojny terrorystycznej, wszczętej przez kijowską juntę przeciwko Donbasowi - przekazano w komunikacie.

Według źródeł rosyjskiej agencji Interfax "Giwi" zginął w następstwie wybuchu, do którego doszło w jego własnym gabinecie na przedmieściach Doniecka. Na miejscu eksplozji miał wybuchnąć pożar. Cytowany przez ukraińskie media były minister obrony DRL Igor Striełkow napisał w jednej z sieci społecznościowych, że przeciwko "Giwiemu" użyto miotacza ognia.

36-letni Tołstych pochodził z Iłowajska na wschodzie Ukrainy. Walczył po stronie separatystów o Słowiańsk i brał udział w bojach o donieckie lotnisko. W ostatnim czasie jego batalion uczestniczył w walkach o Awdijiwkę. Ukraińska prokuratura ścigała go za terroryzm, porwania i torturowanie jeńców.

W 2014 roku "Giwi" oskarżał Polskę o dostarczanie władzom ukraińskim broni. - Zwracam się do polskich władz. Przestańcie dostarczać tu broń i czołgi. Wszystko to zniszczymy. A potem przyjdziemy do was. Obowiązkowo przyjdziemy. Wszyscy, którzy najechali naszą ziemię, wszyscy umrą. Wszyscy, co do jednego - mówił w nagraniu wideo.

- Pójdziemy dalej, nie zatrzymamy się na granicy Donieckiej Republiki Ludowej. Pójdziemy na Charków, Zaporoże, Dniepropietrowsk. I wtedy zobaczymy, jak się Polska zachowa - ostrzegał zabity bojownik.

Zaledwie kilka dni wcześniej w wyniku zamachu zginął w Ługańsku naczelnik milicji Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) Ołeh Anaszczenko. Rebelianci oświadczyli, że zamach przeprowadziły ukraińskie służby specjalne.

Na początku stycznia w Moskwie zmarł pierwszy przywódca ŁRL, 47-letni Wałerij Bołotow. Jego współpracownicy informowali, że przyczyną śmierci był zawał serca, jednak media pisały, że przed śmiercią ostro krytykował on obecnego lidera ŁRL, Ihora Płotnickiego.

W październiku 2016 roku w Doniecku w zamachu zginął rosyjski bojownik Arsen Pawłow, pseudonim "Motorola". W wywiadach mówił, że zabił co najmniej 15 ukraińskich żołnierzy. W windzie, którą jechał do swego mieszkania, podłożono ładunek wybuchowy. Ukraińskie władze zapewniały wtedy, że nie miały z tym nic wspólnego.

W sierpniu w Ługańsku doszło do nieudanej próby zamachu na Płotnickiego. We wrześniu w Gorkach pod Moskwą zastrzelony został Ukrainiec Jewgienij (Jewhen) Żylin, lider prorosyjskiego ruchu Opłot, jeden z organizatorów walk przeciwko ukraińskim siłom rządowym w Donbasie. We wrześniu samobójstwo popełnił były premier ŁRL Hennadij Cypkałow, zatrzymany wcześniej przez władze samozwańczej republiki za próbę przewrotu przeciwko ekipie Płotnickiego.