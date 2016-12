Ukraina: Rosjanie wywożą z Donbasu zwłoki swoich żołnierzy

Ponomariow: W Rosji w końcu pojawi się alternatywa dla Putina. Jej brak to klęska Zachodu

Zdaniem strony ukraińskiej dowództwo rosyjskiej armii chce w ten sposób ukryć udział swoich wojsk w konflikcie w tym regionie.

„22 grudnia bieżącego roku pojazdy z 59. tzw. konwoju humanitarnego zostały wykorzystane do wywiezienia z kostnic miejskich w Gorłówce i Makiejewce do Rosji ok. 40 zwłok wojskowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej” – ogłosił wywiad na Facebooku.

Przed 22 grudnia ukraińska armia informowała, że siły separatystów nasiliły ataki na jej pozycje na tzw. łuku switłodarskim w pobliżu strategicznie ważnego miasta Debalcewe w obwodzie donieckim.

18 grudnia dowództwo wojskowe Ukrainy podawało, że w pobliżu Debalcewego zginęło pięciu ukraińskich żołnierzy, a rannych zostało 16. Był to dla ukraińskiej armii najbardziej krwawy dzień od lipca. Według Kijowa straty po stronie separatystów to 20 zabitych i 30 rannych.

Wywiad przekazał także w środę, że Rosjanie wywożą z Donbasu konstrukcje metalowe. „W kopalni Marija-Hłyboka (dawniej kopalnia im. Menżynskiego w mieście Perwomajsk) okupanci demontują konstrukcje metalowe; są one wywożone na terytorium Federacji Rosyjskiej jako złom” – poinformowano.

Rosyjskie konwoje z pomocą humanitarną dla Donbasu wjeżdżają na Ukrainę przez przejścia graniczne będące pod kontrolą wspieranych przez Moskwę separatystów. Odbywa się to bez uzgodnienia z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem.

Rosja wysyła na Ukrainę takie konwoje od 2014 roku, od kiedy trwa konflikt między separatystami a ukraińskimi siłami rządowymi.

Władze w Kijowie twierdzą, że konwojami tymi dostarczana jest nie tylko pomoc humanitarna, lecz także broń i paliwo dla separatystów. O tym, że w drodze powrotnej do Rosji ciężarówki wywożą z Donbasu wyposażenie fabryk i ciała zabitych bojowników, media na Ukrainie donosiły już wcześniej. Strona rosyjska temu zaprzeczała.