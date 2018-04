Corbyn: Izrael strzela do cywilów, nie możemy milczeć

Lider brytyjskiej opozycji, przewodniczšcy Partii Pracy Jeremy Corbyn potępił zabicie przez izraelskie wojsko co najmniej 27 Palestyńczyków na granicy ze Strefš Gazy jako akt "oburzajšcy" i skrytykował Zachód za milczenie w tej sprawie.

Trwajšc od 30 marca demonstracje Palestyńczyków na granicy Strefy Gazy majš zwišzek z rocznicš Yom al-Ard - konfiskowania ziemi należšcej do Palestyńczyków przez władze Izraela w 1976 roku. Wówczas w protestach przeciwko konfiskatom zginęło szeœciu Palestyńczyków. Protesty majš trwać szeœć tygodni.

Izraelska armia oskarża Palestyńczyków o obrzucanie ogrodzenia oddzielajšcego Strefę Gazy od Izraela oraz izraelskich żołnierzy kamieniami i płonšcymi oponami. Tel Awiw twierdzi, że protesty inspirowane sš przez Hamas, który ponosi odpowiedzialnoœć za narażanie na œmierć Palestyńczyków.

Tymczasem Corbyn domaga się, by rzšd Theresy May wsparł apel do ONZ o niezależne międzynarodowe œledztwo ws. wydarzeń na granicy Strefy Gazy.

Zdaniem Corbyna Londyn powinien też rozważyć wprowadzenie embarga na sprzedaż broni do Izraela, w zwišzku z tym, że może ona być wykorzystana do łamania prawa międzynarodowego.

Rzeczniczka Komitetu ds. Praw Człowieka ONZ Elizabeth Throssell uważa, że wydarzenia na granicy Strefy Gazy mogš stanowić naruszenie Konwencji Genewskiej przez Izrael.

Tego samego zdania jest lider Partii Pracy, który stwierdził, że Izrael strzela do "nieuzbrojonych Palestyńczyków".

- Większoœć ludzi w Strefie Gazy to uchodŸcy pozbawieni swojego państwa, będšcy ofiarami trwajšcej od dekad blokady, którym odmawia się podstawowych praw człowieka i praw politycznych - mówił Corbyn. - Ponad dwie trzecie (mieszkańców Strefy Gazy) jest zależnych od pomocy humanitarnej i ma ograniczony dostęp do takich podstawowych udogodnień jak bieżšca woda czy elektrycznoœć - dodawał.

Lider Partii Pracy podkreœlił, że Palestyńczycy majš prawo protestować przeciwko warunkom, w jakim przyszło im żyć, a także przeciwko okupacji terytorium Palestyny.

- Strzelanie ostrš amunicjš do tłumu nieuzbrojonych cywilów jest bezprawne i niehumanitarne, i nie może być tolerowane - podkreœlił Corbyn.

- Milczenie międzynarodowych potęg musi się skończyć - dodał.