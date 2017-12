Stonowane Boże Narodzenie w Betlejem

W tym roku wigilia w Betlejem, historycznym miejscu narodzin Jezusa, była niezwykle stonowana - donosi agencja Associated Press. Powodem są niepokoje wywołane uznaniem przez prezydenta USA Donalda Trumpa pobliskiej Jerozolimy jako stolicy państwa Izrael.

Jak informuje AP, tłumy pielgrzymów i turystów były znacznie mniejsze, niż w poprzednich latach. Odwiedzającym Betlejem zniechęciły starcia między palestyńskimi demonstrantami i siłami bezpieczeństwa Izraela, chociaż w niedzielę nie doszło do aktów przemocy a Palestyńczycy ograniczyli swoje protesty. Również chłodna i deszczowa pogoda tłumiły świąteczną radość.

Ogłoszenie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa przeniesienia ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy, co w praktyce oznacza uznanie tego ostatniego miasta jako stolicy Izraela, wywołało niepokój na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy, w tym niemal codzienne starcia w Betlejem, położone na południe od Jerozolimy.

Wcześniej burmistrz Betlejem Anton Salman zapowiadał, że w związku z decyzją Trumpa tegoroczne uroczystości związane ze świętami Bożego Narodzenia będą stonowane. - Postanowiliśmy ograniczyć świąteczne obchody do rytuałów religijnych, jako wyraz niezadowolenia oraz sympatii dla ofiar ostatnich protestów - powiedział.

Obok leżącego w centrum miasta placu Manger, gdzie skupiały się obchody, pojawił się transparent z napisem "#handsoffjerusalem".

Administrator apostolski Jerozolimy, włoski biskup Pierbattista Pizzaballa, na uroczystości w Betlejem dotarł z Jerozolimy przez izraelskie wojskowe przejście graniczne. Jego czarna limuzyna była eskortowana przez grupę mężczyzn na motocyklach. Niektórzy mieli na głowach czapki Mikołaja.

Bp Pizzaballa, który w zeszłym tygodniu odrzucił decyzję USA, starał się unikać polityki. Pomachał do tłumu i uścisnąć dłoń kilku osobom, gdy szedł do bazyliki Narodzenia Pańskiego, by o północy odprawić Mszę Św. - Teraz jest czas radości. My, jako chrześcijanie, będziemy się cieszyć, pomimo wszystkich trudności, jakich doświadczamy. Wesołych Świąt - powiedział były Kustosz Ziemi Świętej.