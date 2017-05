Prezydent Palestyny komplementowany u Władymira Putina

Putin, który spotkał się z Abbasem w Soczi nad Morzem Czarnym, przypominając o "głębokich historycznych więzach między Rosjanami a Palestyńczykami", podziękował za "dwustronną współpracę" i zadeklarował: "Stanowisko Rosji jest nacechowane niezłomnym poparciem dla palestyńskich aspiracji politycznych".

W tym miejscu wymienił "poparcie dla niepodległości Państwa Palestyńskiego w granicach z 1967 roku ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie".

Z kolei Abbas podkreślił, że "bez udziału Rosji rozwiązanie konfliktu palestyńskiego jest niemożliwe".

W ubiegłym roku Abbas w liście napisanym do prezydenta Rosji prosił o mediację w celu niedopuszczenia do przeniesienia ambasady Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy, co prezydent Donald Trump obiecywał podczas swej kampanii wyborczej.

Rosja wyraziła niedawno zaniepokojenie faktem, iż negocjacje palestyńsko-izraelskie uwięzły w martwym punkcie i zaproponowała Moskwę jako miejsce przyszłego ewentualnego spotkania między prezydentem Autonomii Palestyńskiej a premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

Abbas, którego 3 maja przyjął Trump, zapewnił w tym tygodniu w Ramallah, że gotów jest podjąć na nowo rozmowy pokojowe z Izraelem pod auspicjami Białego Domu.

Oświadczył także, iż "pragnie się spotkać" z Trumpem podczas wizyty amerykańskiego prezydenta w regionie zapowiedzianej na 22 maja. Miałoby do niej dojść najprawdopodobniej w Betlejem.