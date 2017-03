Rozmowy USA-Izrael ws. żydowskich osiedli zakończone bez porozumienia

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

"Delegacja USA powtórzyła obawy wyrażane przez prezydenta Donalda Trumpa co do działalności osadniczej w kontekście wysiłków zmierzających do porozumienia pokojowego. Delegacja izraelska podkreśliła, że zamiarem Izraela będzie odtąd przyjęcie polityki w kwestii działalności osadniczej, uwzględniającej te obawy" - głosi wspólne oświadczenie wydane po zakończeniu rozmów.

Podczas czterech dni spotkań omawiano kwestie poprawienia klimatu dla rozmów pokojowych, koncentrując się na działaniach, które "mogłyby znacząco wpłynąć na środowisko gospodarcze na Zachodnim Brzegu (Jordanu) i w Strefie Gazy", a zwłaszcza zapewnić na tych obszarach "samowystarczalności" w produkcji energii elektrycznej i wody.

Rozmowy amerykańsko-izraelskie, prowadzone na wysokim szczeblu w Waszyngtonie, to najnowsza próba podjęta przez administrację USA, by wznowić proces pokojowy między Izraelem i Palestyńczykami - zauważa agencja Reutera.

Rozmowy pokojowe są zamrożone od 2014 roku, a kwestia żydowskiego osadnictwa na terenach, które w ramach tzw. rozwiązania dwupaństwowego miałyby w przyszłości wejść w skład państwa palestyńskiego, pozostaje jednym z najbardziej spornych tematów.

Większość krajów uważa prowadzone przez Izrael osadnictwo za nielegalne, kraj ten jednak odrzuca te zarzuty, powołując się na względy bezpieczeństwa oraz historyczne i polityczne związki z zajmowanymi obszarami.

Donald Trump wyrażał się ambiwalentnie o rozwiązaniu dwupaństwowym - pisze Reuters. Jak przypomina, z jednej strony odkąd objął prezydenturę, w stosunku do Izraela przyjął ton bardziej pojednawczy niż jego poprzednik Barack Obama, jednak z drugiej - podczas wizyty izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu w USA w lutym Trump apelował, by Izrael "wstrzymał się trochę z osadnictwem", a także zaprosił z wizytą palestyńskiego premiera Mahmuda Abbasa.

Trump nie ujawnił, do jakiego porozumienia zamierza dążyć w sprawie żydowskich osiedli. Wielu zwolenników rozwiązania dwupaństwowego apeluje o mechanizm, który ogranicza osadnictwo do dużych bloków, które Izrael miałby zachować w ostatecznym porozumieniu pokojowym.