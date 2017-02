Izrael nie wpuścił europosłów do Strefy Gazy

Jako powody niewpuszczenia eurodeputowanych podano to, że Izrael zezwala na wjazd do Strefy Gazy tylko niektórym dyplomatom i personelowi humanitarnemu.

Wizyta delegacji rozpoczęła się w poniedziałek, ale już dwa tygodnie temu uruchomiono procedury, by europosłowie mogli odwiedzić Strefę Gazy, która od 2007 roku jest objęta izraelską blokadą.

"Niewpuszczenie przez izraelskie władze członków delegacji Parlamentu Europejskiego do Gazy z arbitralnych powodów jest nie do przyjęcia, podobnie jak wyjaśnienia" - zaprotestował w komunikacie szef delegacji, Cypryjczyk Neoklis Sylikiotis z lewicowej frakcji w PE Zjednoczona Lewica Europejska/Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL).

Eurodeputowany skrytykował to, że członkom PE "systematycznie" odmawia się wstępu do Strefy Gazy, i przypomniał, że od 2011 roku delegacje nie mają możliwości odwiedzenia tych terytoriów. Wyjątkiem była krótka wizyta komisji budżetowej PE w ub. roku.

"Co takiego jest w Gazie, co trzeba przed nami ukryć? Nasze stanowisko jest dobrze znane" - zaznaczył.

Pięcioosobowa grupa miała obejrzeć projekty finansowane z unijnych pieniędzy, które mają przyczyniać się do odbudowy Strefy Gazy.

Biuro koordynatora Działań Rządu na Terytoriach (COGAT) w izraelskim ministerstwie obrony wyjaśniło, że polityka Izraela polega na umożliwianiu pracownikom humanitarnym i osobom odpowiedzialnym za rozwój gospodarczy i infrastrukturalny, aby w tych celach kursowały między Izraelem a Strefą Gazy. Dotyczy to także zagranicznych dyplomatów działających na terenie Autonomii Palestyńskiej czy Izraela.

Ponad dwa miliony Palestyńczyków są stłoczone na 360 kilometrach kwadratowych terytorium Strefy Gazy. Mieszkańcy tego obszaru dotkliwie odczuli skutki ostatniego konfliktu między Izraelem a bojownikami Hamasu. Kraje UE są największym darczyńcą na rzecz Palestyńczyków.

Sylikiotis wezwał społeczność międzynarodową do wywarcia presji na Izrael, by zakończył swoją blokadę wprowadzoną po przejęciu władzy nad terytorium przez Hamas. Blokada doprowadziła do dramatycznego pogorszenia sytuacji gospodarczej i warunków życia w tej palestyńskiej enklawie.